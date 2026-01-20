Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 20 janvier 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 87 millions d'euros sont en jeu. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ce mardi 20 janvier ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 87 millions d'euros, soit 70 millions de plus que le jackpot proposé à l'origine. Un gros lot qui ne devrait donc pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard.

En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés à un tirage Euromillions. Un gros lot qui est toutefois le fruit de nombreux tirages restés sans grand gagnant. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Un incroyable tirage bientôt proposé à un autre jeu de la FDJ

Si l'Euromillions reste l'un des jeux où le gros lot est le plus conséquent, il s'agit également d'un des jeux où le pourcentage de chance de trouver les résultats est le plus infime. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne jouez qu'une grille composée des cinq chiffres et des deux numéros étoile nécessaires pour composer une combinaison valide. Le mieux donc pour augmenter ses chances de devenir millionnaire est de… parier sur un autre jeu, comme le Loto ou l'EuroDreams.

Et bonne nouvelle pour les amateurs de beaux jackpots, vendredi 13 oblige, la Française des jeux organisera un Super Loto en février, avec à la clé 13 millions d'euros, mais aussi 50 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros à leur détenteur. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 3 euros, au lieu de 2,20 euros en temps normal. D'ici là, chacun peut également tenter jeudi soir de remporter le tirage EuroDreams qui propose depuis plusieurs semaines non plus 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais 30 000 euros. Avis aux amateurs !