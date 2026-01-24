L'Arabie saoudite défie le désert et construit une rivière souterraine pour transformer l'eau de mer en eau potable

Acteur majeur dans le dessalement de l'eau de mer, l'Arabie Saoudite déploie un nouveau projet d'ampleur pour fournir de l'eau à toute sa population.

Notre planète fait face à des bouleversements climatiques et des situations environnementales inédites. Cela en raison du réchauffement climatique. Les phénomènes de sécheresse, de plus en plus récurrents, en sont l'une des conséquences néfastes. Le Moyen-Orient est l'une des régions du monde la plus touchée par la disparition de l'eau. C'est surtout la combustion de gaz, de charbon et de pétrole qui a participé à l'aggravation de la situation dans ces pays, avec des conséquences considérables sur l'accès à l'eau potable.

L'Arabie Saoudite, situé sur une zone désertique (le désert d'Arabie) et pays frontalier de l'Irak, également en proie à des sécheresses sévères, n'est pas une exception. Le pays ne possède aucun cours d'eau, ni lac, ni rivière. Ces conditions géographiques et environnementales rendent extrêmement difficiles pour le gouvernement la gestion de l'eau. Fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population est un casse-tête.

Pour résoudre toutes ces problématiques, l'Arabie Saoudite, comme plusieurs des pays du Moyen-Orient, mise sur le dessalement de l'eau de mer. Depuis déjà quelques années, le royaume a mis en place une stratégie de dessalement de l'eau en provenance de la mer. On dénombre 31 usines de dessalement, répartis sur une dizaine de sites stratégiques. Cette approche doit permettre d'éviter d'éventuelles phases de pénurie d'eau potable, comme le fait savoir l'autorité en charge de l'eau du gouvernement saoudien. Mais le projet ne s'arrête pas là.

Exemple de canal dans le désert, ici, à Dubaï. Le projet saoudien est d'enterrer le canal sous le sol © 123rf

L'Arabie Saoudite a entamé l'un des projets les plus ambitieux de son histoire : une rivière souterraine qui transporterait l'eau puisée dans la mer vers les villes et les villages du désert, explique Noticias Ambientales. L'idée principale est de créer un canal gigantesque sous la terre, d'une largeur de 11 m et une profondeur de 4 m, assurant un flux continu d'eau dans des tuyaux de 2,25 m de diamètre. Le tout, revêtu de matériaux anti-corrosion pour résister aux conditions extrêmes du pays. Les usines de dessalement, situées sur les côtes est et ouest, viendront transformer l'eau pour produire environ 9,4 millions de mètres cubes d'eau par jour.

Avec ce nouveau projet, elle pourra résister à la forte sécheresse et fournir de l'eau à toute sa population. Il est question d'une rivière artificielle de 12 000 kilomètres de long qui pourrait être le point central des politiques nationales pour l'eau. Ce plan d'expansion a déjà nécessité plus de 24 milliards de dollars d'investissements.

La production d'eau dessalée du pays lui permet de remédier pour l'instant à son déficit hydrique historique et de pouvoir répondre aux besoins croissants de sa population, de l'agriculture et des industries, comme le précise le ministère de l'environnement saoudien. Cette rivière souterraine pourrait quant à elle transformer en profondeur le pays. Le royaume veut aussi impressionner le monde par son l'ingénierie et l'innovation en matière de technologies pensées pour les régions arides et désertiques. Le projet se présente comme une révolution en matière de gestion durable de l'eau, et pas comme une simple infrastructure technologique.