Bretagne. Elle va à la rencontre de gens au hasard dans la rue, ce qu'elle leur dit leur donne toujours le sourire

Cette jeune femme n'hésite pas à aller à la rencontre de personnes âgées pour créer du lien et lutter contre l'isolement dont sont victimes nos anciens.

Une démarche sincère et réconfortante qui cartonne. Une jeune Rennaise tente par ses initiatives intergénérationnelles de rompre l'isolement des personnes âgées qu'elle croise au gré de ses promenades dans les rues de la ville et de leur mettre du baume au cœur. Cette initiative, elle a décidé de la partager sur ses réseaux sociaux pour en faire profiter sa communauté et tenter d'alerter sur la santé mentale de nos anciens.

En effet, si elle préfère rester anonyme, "Ose comme Ju" - c'est le nom donné à ses différents comptes sur le net - noue parfois des liens forts avec les personnalités à la vie bien remplie qu'elle rencontre. Aujourd'hui, 170 000 abonnés suivent ses aventures et celles de ses partenaires de vidéos, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube. Lassée de son quotidien dans la gestion de projet, elle a bifurqué vers une toute autre voie, en quête de sens.

"J'ai su que je voulais un projet en lien avec les personnes âgées. Beaucoup sont isolées et je pense que les jeunes peuvent leur apporter du lien", confie-t-elle auprès de Ouest France. Justement, du lien, c'est ce qu'elle essaie de créer avec ces hommes et ces femmes qui pourraient être ses grands-parents, voire ses arrières-grands-parents pour certains. Elle les interroge, au hasard dans la rue.

" En général, les personnes interrogées ont adoré ma démarche", dit-elle et bien souvent, ses "interviews" donnent lieu à des séquences touchantes. Elle leur pose notamment des questions sur leur propre expérience, leur vision de la vie, les conseils qu'ils peuvent donner à la jeune génération. Il lui arrive également d'échanger sur des moments plus difficiles, comme la perte de proches ou d'un animal de compagnie. La jeune femme n'hésite pas à les complimenter, que ce soit sur leur manière d'être ou sur sur leur tenue, ce qui égaye à chaque fois leur visage avec de grands sourires à la clé.

"Moi j'ai perdu mon chien, je suis toute seule et je suis désemparée", lui confie par exemple Denise, 87 ans, assise sur un banc public. "C'était mon compagnon, c'était ma vie", poursuit-elle, émue aux larmes face à la jeune femme qui venait à l'origine simplement complimenter sa robe à fleurs. Les vidéos de "Ose comme Ju" sont toutes différentes mais souvent dans cette veine, remplies de bienveillance. Ce qui peut expliquer leur succès : certaines dépassent plusieurs millions de vues.