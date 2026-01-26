Un temps pourri qui va durer : un enchainement pluies, vents, grisaille arrive

Le temps s'annonce très perturbé cette semaine et le beau temps ne reviendra pas de sitôt.

Le temps est encore très agité en France cette semaine. Un flux océanique perturbé et durable rend les pluies fréquentes. Le ressenti est souvent humide, même si quelques accalmies sont possibles. Ce lundi 26 janvier, la météo était assez calme, sauf vers la Bretagne où la pluie est tombée fortement. Une nouvelle dépression baptisée Joseph y circule et peut provoquer des crues suite aux sols déjà saturés.

Mardi, la perturbation s'élargit et concerne une majeure partie du pays. Elle traverse la France d'ouest en est. Les pluies sont toujours marquées à l'ouest et le vent se lève sur les bords de la Manche et l'arc atlantique. "L'ambiance est franchement hivernale, humide et agitée", prévient La Chaine Météo. Une accalmie est perceptible le lendemain avec des éclaircies. Les températures restent proches des normales de saison, pouvant atteindre la barre des 10 degrés l'après-midi alors qu'il fait plus froid dans l'est avec plutôt autour de 5 degrés.

Cette accalmie sera de courte durée : une nouvelle perturbation active touche l'ouest jeudi. Un coup de vent pourrait accompagner la pluie en particulier sur les littoraux. Il pourrait prendre un caractère tempétueux selon son intensité et sa trajectoire, qui restent à préciser.

En milieu de semaine, un épisode pluvio-neigeux est également prévu sur le quart sud-est. Les pluies devraient être battantes sur le PACA et la Corse et les chutes de neige conséquentes dans les Alpes du Sud avec de forts cumuls au-dessus de 1500 mètres. La neige tiendra même au sol dès 900 m, voire 700 m. C'est une bonne nouvelle pour les stations de ski à deux semaines des vacances scolaires.

Le risque de crues sera de nouveau à surveiller ce week-end. Les cumuls de pluies les plus importants sur la semaine sont attendus sur la Bretagne, le Languedoc et les Cévennes. Les températures pourraient cependant repartir à la hausse ce week-end. Il pourra faire jusqu'à 13 degrés malgré les averses. Mistral et tramontane pourraient dégager le ciel dans le sud-est, particulièrement dimanche. Ce rail dépressionnaire pourrait perdurer début février et il n'y a pas de période de froid en vue.