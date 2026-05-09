Pourquoi les cheveux roux et les yeux bleus sont-ils si rares ?

S'il est rare d'avoir les yeux bleus, il est encore moins fréquent d'avoir à la fois les yeux bleus et les cheveux roux. Voici pourquoi.

Qui n'a jamais été fasciné par l'éclat des yeux bleus ou le feu d'une chevelure rousse ? Si ces traits sont souvent admirés pour leur esthétique, ils intriguent surtout par leur rareté biologique. Lorsqu'ils sont réunis chez une même personne, ils forment la combinaison génétique la plus inhabituelle au monde.

A l'échelle mondiale, entre 1 et 2% de la population aurait cette couleur de cheveux, relaie Sciences et vie. Le secret du roux réside dans une mutation du gène MC1R, situé sur le chromosome 16. En temps normal, ce gène commande la production de mélanine, qui se décline en deux types. Il y a d'un côté l'eumélanine, responsable des teintes sombres comme le brun ou le noir, et de l'autre la phéomélanine, qui génère les teintes claires comme le jaune, l'orangé ou le rouge.

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Chez les personnes rousses, le gène MC1R subit une mutation qui altère sa fonction. Au lieu de produire de l'eumélanine protectrice, le corps accumule de la phéomélanine. C'est cette concentration de pigments rouges qui donne aux cheveux leur couleur caractéristique et à la peau sa pâleur ainsi que sa sensibilité accrue au soleil.

Une personne sur quatre possède un gène MC1R muté. Cependant, il est important de souligner que pour avoir les cheveux roux ou les yeux bleus, il faut que les deux versions, appelés allèles, de ce même gène, soient mutées. Ce fameux gène MC1R doit forcément être porté par les deux parents pour que les enfants puissent avoir les cheveux roux. C'est ce qu'on appelle les mutations "récessives". Cela signifie qu'il faut qu'elle soit présente en double chez la personne rousse : une mutation venant de sa mère et l'autre de son père. Dans la même logique, une personne qui a les yeux bleus possède deux gènes, un de chaque parent qui codent tous deux les yeux bleus.

C'est en Ecosse et en Irlande que l'on retrouve le plus de cheveux roux, explique illustreret videnskab. Ils y représenteraient plus de 10% de la population nationale. Concernant les personnes aux yeux bleus, ils y représentent 25% des habitants. Ces taux représentent environ 2,5% de personnes rousses aux yeux bleus en Irlande et en Ecosse, la proportion la plus élevée au monde.