Les enfants français n'ont plus la même force physique qu'il y a 30 ans, l'Education nationale commence à s'inquiéter

La capacité de force physique des enfants a drastiquement diminué depuis les années 1990. Les chiffres alarmants semblent inquiéter l'Education nationale.

Plusieurs études récentes révèlent un constat alarmant : la condition physique des 7-18 ans s'est considérablement dégradée par rapport à celle des générations précédentes. Moins d'endurance, moins de force et une sédentarité accrue font craindre une baisse globale de l'espérance de vie pour la jeunesse actuelle. Les chiffres sont sans appel : les enfants français n'ont plus la vigueur physique de leurs aînés. Selon une analyse publiée par The Conversation, les performances au test de la "navette 20 mètres" (un indicateur clé de l'endurance cardio-respiratoire) ont chuté de 18 % entre 1999 et 2022.

Pour illustrer ce déclin, un exemple concret marque les esprits : en 1975, un élève moyen mettait environ trois minutes pour parcourir trois tours de stade. Aujourd'hui, il lui faut une minute supplémentaire pour effectuer la même distance. Un recul inquiétant, car la capacité aérobie est l'un des meilleurs prédicteurs de la santé cardiovasculaire à long terme.

Une vaste enquête a été menée auprès de 2 400 professeurs d'Éducation Physique et Sportive (EPS) en collèges et lycées. Leurs observations confirment la tendance : plus de 90 % d'entre eux constatent une baisse flagrante du niveau d'endurance et de force de leurs élèves.

© 123RF

Pour enrayer ce déclin, les chercheurs proposent de repenser l'enseignement du sport à l'école. L'idée n'est pas de revenir à une pratique purement athlétique et punitive, mais de proposer des "pratiques hybrides" : augmenter le volume de travail spécifique sur la force et l'aérobie durant les heures d'EPS ; créer des situations motivantes pour que l'activité physique ne soit plus vue comme une contrainte, mais comme une habitude de vie durable.

Entre l'essor des technologies numériques et une sédentarité qui s'installe dès le plus jeune âge, l'activité physique est devenue, pour beaucoup, une option facultative. Face à ce défi de santé publique, le rôle de l'école n'a jamais été aussi crucial pour réapprendre aux jeunes le goût du mouvement.