Faut-il laisser votre adolescent faire la grasse matinée ?

Les ados qui dorment jusqu'à midi, n'est-ce pas un peu se moquer des parents ? Des scientifiques expliquent ce qu'il faut faire avec les gros dormeurs.

Le scénario est classique dans de nombreux foyers : le samedi matin, alors que les adultes sont déjà actifs, l'adolescent reste cloîtré dans sa chambre, volets fermés, jusqu'à point d'heure. Ce comportement, souvent interprété comme de la "fainéantise" ou un manque de discipline, est le centre de tensions familiales récurrentes. Pourtant, les neurosciences apportent aujourd'hui un éclairage radicalement différent sur ce besoin de sommeil prolongé.

Selon une étude récente publiée dans le Journal of Affective Disorders, rapportée par Parents, laisser les jeunes dormir le week-end n'est pas un luxe, mais une nécessité. Les recherches menées sur une population de jeunes adultes âgés de 16 à 24 ans révèlent que le rattrapage de sommeil durant les jours de repos permet de diminuer de 41% le risque de troubles dépressifs.

Jason Carbone, co-auteur de l'étude, souligne l'importance de ces résultats : "Il sera peut-être possible de mieux tirer parti d'un sommeil de qualité dans le cadre d'une approche multidimensionnelle visant à prévenir et à traiter la dépression au sein de cette population."

© 123RF

Le lien entre équilibre psychique et repos nocturne est désormais scientifiquement indéniable. Pour garantir une santé optimale, un adolescent a besoin de neuf heures de sommeil par nuit. La réalité est bien plus sombre : en moyenne, les élèves ne dorment que six à sept heures en semaine. Ce déficit chronique ne se traduit pas seulement par de la fatigue en classe. Comme l'explique Heather Turgeon, psychothérapeute et experte du sommeil : "Le manque de sommeil est le chaînon manquant dans la crise de santé mentale des adolescents."

Lorsque le temps de repos est insuffisant, le cerveau n'a plus l'opportunité de se "régénérer" ni de traiter les émotions de la journée. Résultat : l'adolescent entame sa journée avec un terrain propice à l'anxiété, à la négativité et aux angoisses. La grasse matinée n'est pas un signe de paresse, mais un mécanisme de régulation biologique face à un système scolaire aux horaires parfois inadaptés. Plutôt que de forcer un réveil matinal le dimanche, laissez votre adolescent se réguler de lui-même. Le mieux est d'accompagner tout ça d'une réflexion sur l'hygiène de vie globale (écrans avant le coucher, caféine, etc.) pour optimiser chaque heure de sommeil !