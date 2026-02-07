Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 février 2026, 5 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de la FDJ ce samedi 7 février 2026 propose une cagnotte de 5 millions d'Euros aux participants. Retrouvez les résultats du tirage du Loto dans cet article.

Est-ce qu'il y aura un gagnant ce samedi soir au tirage du Loto de ce samedi 7 février ? La Française des Jeux a mis en jeu un jackpot de 5 millions d'euros. Un ou plusieurs participants parviendront-ils à décrocher le pactole ? La réponse sera connue en fin de soirée.

Avec 5 millions d'euros, il y a de quoi voir venir et espérer se payer une vie de rêve pendant quelques années. Que pourriez-vous bien faire de 5 millions d'euros ? Acheter une belle maison, une voiture de sport, un voyage à l'autre bout du monde ? Tout ceci pourrait donc devenir réalité pour les futurs gagnants.

Curieux de connaître la combinaison qu'il fallait trouver au tirage du Loto de ce lundi 8 septembre ? Retrouvez les résultats du tirage du Loto du samedi 7 février dans cette article une fois que les numéros seront connus.

Il sera possible de les consulter dans la soirée ici même :

Euromillions, Loto ou encore EuroDreams, les participants qui souhaitent jouer ont jusqu'à 20 h 15 le soir des tirages pour tenter leur chance. Ainsi, si vous avez raté le tirage du Loto de ce soir, il vous restera la possibilité de tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions qui se tiendra demain, mardi 10 février et qui permettra de gagner 39 millions d'euros.