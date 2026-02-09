De faux contrôleurs SNCF dans le train : des voyageurs arnaqués ? La police prend l'affaire au sérieux

Des passagers d'un train du Grand Est ont identifié de faux contrôleurs. La police ferroviaire a lancé une enquête.

Les passagers du TER 200 reliant Mulhouse à Strasbourg ont vécu une scène surréaliste le 2 février dernier. Deux individus, dépourvus de tout équipement officiel, ont tenté d'usurper l'identité d'agents de la SNCF pour contrôler les titres de transport. L'alerte a d'abord été donnée sur les réseaux sociaux. Un voyageur, présent au moment des faits, a immédiatement tiqué face à l'attitude "irrationnelle" des deux individus. "Je tique quand il ne flashe pas le ticket, ne demande pas la carte Fluo", rapporte-t-il via le site actu.fr.

Le duo, composé de deux hommes, s'est en effet lancé dans une vérification des titres de transport au milieu d'une rame très fréquentée. Mais l'opération, loin d'être professionnelle, a rapidement suscité la méfiance. Selon des témoignages recueillis par France 3 Régions, les suspects ne possédaient aucun des équipements réglementaires, comme les terminaux de lecture de billets, et ne portaient aucun signe distinctif ou badge officiel permettant de les identifier, une obligation pourtant stricte pour tout agent assermenté, partage France 3 région.

Les passagers du train du Grand Est sont allés signaler ces comportements douteux à une "vraie" contrôleuse qui a directement lancé un appel à l'ensemble de l'équipage ferroviaire afin de les avertir et d'appeler à leur plus grande vigilance, via l'interphone du train : "Quelqu'un fait de faux contrôles, méfiez-vous".

© 123rf

La SNCF a confirmé l'incident par la voix de son service communication :"Des voyageurs ont effectivement signalé la présence de faux contrôleurs à bord du TER 200 auprès d'une agente". Cette dernière a aussitôt rédigé un rapport interne, lequel a été "étudié dans la foulée" par la direction régionale. Les faux contrôleurs sont descendus du train 20 minutes après son départ, en garde de Colmar, toujours selon France 3 région.

Une enquête a été ouverte par la police ferroviaire afin d'identifier les auteurs de cette usurpation inédite. Si le mobile exact reste à déterminer, les enquêteurs cherchent à savoir s'il s'agissait d'une tentative de repérage pour des vols de téléphones ou de portefeuilles, ou d'une forme d'escroquerie plus élaborée. Pour l'heure, la vigilance reste de mise sur la ligne Strasbourg-Mulhouse.