Charles III et le prince Willam secoués par les dossiers Epstein, de nouvelles révélations provoquent un électrochoc

La famille royale fait face à des accusations graves. C'est le frère de Charles III, Andrew, qui est au centre de soupçons graves.

La famille royale britannique traverse une nouvelle zone de turbulences. Depuis quelques jours, la déclassification de centaines de fichiers liés à l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein jette une lumière crue sur les agissements de certaines personnalités publiques. Parmi elles, le nom d'Andrew Windsor, frère du roi Charles III, apparaît de manière récurrente, aggravant les soupçons déjà lourds pour cette figure de la monarchie, comme le rapporte Le Monde.

Certains documents rendus publics par le ministère de la Justice américain mentionnent Andrew Windsor à de multiples reprises, suggérant un lien avec le vaste réseau de trafic sexuel orchestré par le financier Jeffrey Epstein. Ces soupçons ne sont pas nouveaux : ils avaient déjà conduit, il y a plusieurs mois, à la déchéance de ses titres militaires et de ses parrainages royaux.

Le roi Charles III, soucieux de protéger l'institution monarchique, a pris des mesures radicales en l'écartant de ses fonctions officielles et en l'invitant à quitter sa résidence du domaine de Windsor. Cependant, l'apparition de nouveaux documents visuels vient alourdir le dossier. Une photographie notamment, montrant l'ex-prince dans une posture compromettante au-dessus d'une jeune femme semblant inconsciente, a fuité, alimentant l'indignation de l'opinion publique.

L'affaire a pris une tournure judiciaire supplémentaire le lundi 9 février dernier. La police examine actuellement des informations selon lesquelles l'ancien duc d'York aurait transmis, en 2010, des documents confidentiels à Jeffrey Epstein. À l'époque, Andrew Windsor occupait la fonction d'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international.

Les enquêteurs s'appuient sur une série de courriels échangés entre les deux hommes. Dans un message daté du 30 novembre 2010, l'ex-prince aurait transmis à Epstein, seulement cinq minutes après les avoir reçus, des rapports détaillés concernant des visites officielles au Vietnam, en Chine, à Singapour et à Hong Kong. Cette communication aurait été établie via une adresse électronique intitulée " The Duke ", et ce, alors que Jeffrey Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour avoir eu recours aux services de prostituées mineures.

Les révélations, qui émergent désormais au compte-gouttes, placent le roi Charles III et le prince William dans une position délicate et tous deux semblent assez secoués par cette affaire. Bien qu'aucun lien direct ne soit établi entre le souverain actuel et le financier américain, l'implication persistante d'un membre de la famille proche entache durablement l'image de la Couronne. Le roi Charles III est "profondément inquiet" des allégations visant son frère Andrew ayant émergé de l'affaire Epstein et est "prêt à aider la police" si elle devait l'approcher, a indiqué lundi un communiqué du palais de Buckingham. "C'est à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux allégations spécifiques, mais si nous sommes approchés par la police de la Thames Valley [qui couvre le domaine de Windsor, NDLR], nous sommes prêts à la soutenir", ajoute le communiqué du palais.

Le prince William a aussi réagi aux soupons touchant son oncle. Une première. Mais il faut dire que la dimension prise par l'affaire est un électrochoc. Kensington Palace a diffusé un communiqué soulignant que William et sa femme Kate étaient "profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent".