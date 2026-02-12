Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 février 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 12 février a enfin eu lieu. Les résultats sont à retrouver dans la page.

Un jackpot exceptionnel remis en jeu "jusqu'à être remporté". Ce jeudi 12 février 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient un nouveau tirage EuroDreams. Comme c'était déjà le cas depuis plusieurs semaines, ce n'étaient pas 20 000 euros par mois qui étaient promis pendant les trente prochaines années à qui trouverait les résultats EuroDreams, mais bien 30 000 euros.

Le résultat EuroDreams gagnant ayant été dévoilé, on sait à présent qu'il n'y a malheureusement pas eu de grand vainqueur ce jeudi soir. Ni au rang un ni au rang deux. Les premiers grands vainqueurs se hissent péniblement au troisième rang. Ils ont réussi à trouver cinq des six bons chiffres des résultats EuroDreams de ce jeudi 12 février. 82 grilles se trouvent dans cette situation. Elles permettent à leurs détenteurs de repartir chacun avec 839,60 euros. Voici la combinaison gagnante du jour :

Tirage du jeudi 12 février 2026 17 - 27 - 30 - 33 - 34 - 36 3

Quelles sont les chances de remporter le tirage EuroDreams ?

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, qu'il y ait trois participants ou 85 millions, la chance de trouver le résultat gagnant EuroDreams est la même pour tout le monde puisqu'elle dépend non pas de la météo ou du nombre de participants, mais du nombre de combinaisons existantes à l'EuroDreams et du nombre de chiffres que l'on décide, ou non, de cocher. Ainsi, en ne pariant que sur une combinaison classique, un joueur a une chance sur très exactement 19 191 900. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien !

Avec 30 000 euros par mois en plus durant les trois prochaines décennies, pour sûr, la vie devrait être bien plus douce. Mais que représentent les 30 000 euros par mois pendant trente ans à nouveau mis en jeu lundi soir au tirage EuroDreams ? Il s'agit de 10,8 millions d'euros. Une somme plutôt faible comparée aux cagnottes des prochains tirages Loto et Euromillions. Vendredi 13 oblige, la FDJ sort le grand jeu demain et proposera un Super Loto de 13 millions d'euros, avec pas moins de 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros tirés au sort pour l'occasion. Il y aura également un tirage Euromillions avec 51 millions d'euros mis en jeu.