Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 février 2026, 30 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 12 février. Les résultats seront communiqués ici même vers 21h30 environ.

Un jackpot exceptionnel remis en jeu "jusqu'à être remporté". Ce jeudi 12 février 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un nouveau tirage EuroDreams. Comme c'est maintenant le cas depuis plusieurs semaines, ce ne sont pas 20 000 euros par mois qui sont promis pendant les trente prochaines années à qui trouvera les résultats EuroDreams, mais bien 30 000 euros. Et il en sera donc de même jusqu'à ce qu'un joueur parvienne enfin à trouver le résultat gagnant.

Comme pour chaque tirage EuroDreams qui ont lieu les lundis et vendredis, il est possible de participer moyennant 2,50 euros la grille composée d'une combinaison de base, soit cinq chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Les résultats EuroDreams seront délivrés ci-dessous dès qu'ils seront connus :

Quelles sont les chances de remporter le tirage EuroDreams ?

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, qu'il y ait trois participants ou 85 millions, la chance de trouver le résultat gagnant EuroDreams est la même pour tout le monde puisqu'elle dépend non pas de la météo ou du nombre de participants, mais du nombre de combinaisons existantes à l'EuroDreams et du nombre de chiffres que l'on décide, ou non, de cocher. Ainsi, en ne pariant que sur une combinaison classique, un joueur a une chance sur très exactement 19 191 900. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien !