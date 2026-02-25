Vous avez aimé le redoux ? La grisaille revient, voici où la météo sera la plus catastrophique

Le beau temps ne s'étendra pas jusqu'à la fin de la semaine. La grisaille et même la pluie vont de nouveau toucher certaines parties de l'Hexagone.

Une douceur exceptionnelle touche actuellement la France, avec des températures particulièrement élevées pour la saison. Elles sont dignes d'un début de mois de mai par endroits et se situent 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Les 20 degrés pourront être atteints à Nantes, à Paris, à Limoges ou encore à Bordeaux et même être dépassés près des Pyrénées cette semaine, notamment à Biarritz. Les premiers 25 degrés de la saison sont même possibles localement au Pays basque.

Jeudi sera encore une belle journée à l'échelle du pays. Notons toutefois une perturbation atlantique qui va arriver en deuxième partie de journée par l'ouest, touchant notamment le Finistère et la Manche. Du brouillard sera également possible en matinée en Bretagne et en Loire-Atlantique. Les températures seront en légère baisse par rapport à la veille, mais resteront bien au-dessus des normales de saison. Suite à une dépression venue des îles britanniques, la dégradation se propagera vendredi sur le quart nord-ouest, pouvant atteindre notamment Paris, La Rochelle ou encore Bourges.

© Prévisions ECMWF pour le samedi 28 février

Le mauvais temps s'étendra ensuite à une large partie du pays ce samedi, l'anticyclone se repliant vers l'Italie. Les précipitations traverseront le pays d'ouest en est. Il s'agira de pluies plutôt éparses. Mais le temps se gâtera vraiment à cette date. Seul le sud-est pourrait rester à l'écart des perturbations. Les températures dépasseront alors rarement la barre des 15 degrés. Ces prévisions sont confirmées par le modèle européen ECMWF.

Ce changement de temps pile pour le week-end est un peu décevant pour les travailleurs, mais aussi les derniers vacanciers. Heureusement, l'anticyclone pourrait ensuite rapidement regonfler à l'arrière de la perturbation. L'épisode pluvieux sera donc assez temporaire.

Pour le début du mois de mars, "le temps est passagèrement perturbé, notamment sur l'Ouest du pays et à proximité de la Méditerranée", prévoit Météo France pour la semaine prochaine. Il devrait toutefois s'agir d'averses plus modérées que ce qui a été connu en février : les perturbations seront bien plus passagères. Le temps resterait assez sec et ensoleillé au nord-est.