Résultat Euromillions : le tirage du mardi 24 février 2026 dévoilé, le jackpot a-t-il été remporté ?

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 24 février a-t-il fait un grand vainqueur ? Réponse sans plus attendre, avec tous les résultats disponibles ci-dessous.

Le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 24 février 2026 est enfin connu. Que fallait-il avoir parié pour devenir millionnaire ? Les résultats Euromillions ont-ils fait la part belle au 6 ? Au 18 ? Au 23 ? Au 49 ? Quid du 47 et du 50 ? Au terme d'un long et interminable suspense, le résultat Euromillions gagnant a été révélé. Avant lui, le code My Million avait déjà fait un heureux vainqueur en Occitanie, selon TF1, qui a dévoilé au moment du tirage la région dans laquelle le vainqueur avait tenté sa chance. On ignore toutefois encore le détail de la répartition des gains concernant le tirage Euromillions. Le plus simple est donc de consulter directement les résultats gagnants et de les comparer aux siens :

Tirage du mardi 24 février 2026 10 - 27 - 40 - 43 - 47 6 10

MyMillion : HG 063 7125

Comment tenter sa chance à l'Euromillions ?

Prochain tirage Euromillions, vendredi. Pour tenter sa chance, rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique, et ce, même si le tirage Euromillions propose à nouveau un jackpot pour le moins atypique comme ce mardi. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il sera aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ.

Pourquoi un tel tirage Euromillions ce mardi soir ?

Ce n'est pas tous les jours que 142 millions d'euros sont mis en jeu au tirage de l'Euromillions. Habituellement, à ce jeu de hasard, la cagnotte de base est de 17 millions d'euros. Reste que vendredi, pour une raison qui nous échappe - tout du moins qui n'a pas été officiellement précisée - un jackpot de 130 millions d'euros a été mis sur la table pour le plus grand bonheur des participants.

Faute de vainqueur ce jour-là - personne n'ayant eu, semble-t-il, suffisamment de chance pour trouver tout le résultat Euromillions - le jackpot est remis en jeu ce mardi soir avec une dizaine de millions de plus, l'objectif étant de pimenter un peu les choses. Il en sera ainsi tant que personne ne trouvera les résultats Euromillions et jusqu'à ce que le gros lot atteigne les 250 millions d'euros, cagnotte plafond.