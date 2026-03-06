La France coupée en deux, la pluie revient : le contraste météo s'affirme ce week-end

Après un début de semaine très ensoleillé, la dépression Regina a provoqué le retour de la pluie. La France se retrouve alors divisée avec une météo opposée entre le nord et le sud.

Le soleil commence à reculer. Ce vendredi 6 mars, le temps a été lumineux dans le nord-est. Ailleurs, le ciel était nuageux et des pluies, ramenées par la dépression Regina, ont persisté en Languedoc-Roussillon. Des averses faibles ont aussi touché les Pyrénées et la Bretagne. La douceur toutefois ne faiblit pas avec 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, notamment dans le nord, où les 20 degrés sont approchés.

Ce week-end, le contraste nord-sud continue. Du sud-ouest à la Méditerranée, les nuages s'affirment et les averses peuvent être soutenues, voire prendre un caractère orageux, notamment dans l'Hérault. Si dans le nord-ouest, le temps pourrait rester couvert, des éclaircies sont attendues de Lille à Lyon en passant par Paris, Auxerre ou encore Strasbourg. L'ambiance peut toutefois paraitre brumeuse par endroits à cause des poussières sahariennes, qui peuvent tarder à s'évacuer. Les températures restent douces avec entre 15 et 20 degrés l'après-midi sur une grande partie du pays, un climat digne d'un mois d'avril.

© La Chaine météo

Dimanche, le beau temps va se réaffirmer avec du soleil sur une large moitié nord. A l'ouest, le temps sera plus ensoleillé que la veille, même si de faibles pluies pourraient intervenir localement dans l'après-midi. Les averses continuent au sud du Cantal, à la Haute-Garonne et aux Hautes-Alpes. La douceur sera toujours de mise, il fera juste un peu plus frais le long des côtes de la Manche et sous les pluies. "Une France "à l'envers" se profile pour le week-end : un temps plus humide au sud, plus lumineux et agréable vers le nord", résume La Chaine météo. Le pays est coupé en deux.

"En début de semaine, les conditions anticycloniques prédominent sur une grande partie du territoire, à l'exception du pourtour méditerranéen où les averses seront fréquentes. En seconde partie de semaine, un temps plus humide se met en place avec une succession de perturbations qui traversent l'ensemble du pays", prévoit Météo France pour la semaine prochaine. Le temps printanier pourrait donc connaitre un frein à partir du milieu de semaine prochaine.