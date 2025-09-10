Tous ces retraités vont voir leur pension baisser de quelques euros en septembre

La raison est sans doute à dénicher sur une ligne bien particulière de leur feuille de pension.

Mauvaise surprise à la rentrée ou simple régulation ? C'est un petit changement qui est peut-être passé inaperçu chez certains retraités mais que d'autres ont bien remarqué en consultant le solde de leur compte en banque pour vérifier le versement de leur pension de retraite : le montant n'est pas le même et celui-ci a même baissé de quelques euros dans certains cas. Pour quelle raison ? Si vous pouvez interroger votre caisse de retraite pour vérifier toute anomalie, il est toutefois conseillé de scruter en particulier une ligne de votre pension de retraite. Elle pourrait tout expliquer...

Si le montant brut de la retraite n'a pas bougé, c'est bien le montant net versé sur le compte bancaire qui a pu légèrement diminuer pour certains pensionnés. C'est le cas pour un lecteur du site Moneyvox qui a signalé une baisse de 4 euros sur sa pension complémentaire Agirc-Arrco. Si son cas personnel sera à vérifier, pas de panique cependant, cette variation s'explique très probablement par un changement du taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Chaque année en septembre, ce taux est actualisé en fonction de la déclaration de revenus effectuée au printemps. La moindre évolution des revenus du foyer fiscal ou un changement de situation personnelle (mariage, veuvage, etc.) peut ainsi avoir une incidence à la hausse ou à la baisse sur le taux appliqué. Et donc sur le montant prélevé sur les pensions.

Votre taux n'a pas bougé ? Attention en cette rentrée 2025, une autre nouveauté est venue s'ajouter pour les couples mariés ou pacsés. Depuis septembre, c'est le taux de prélèvement individualisé qui s'applique par défaut, sauf si le couple a expressément opté pour conserver un taux unique. A défaut, ce taux individualisé tient compte des revenus propres de chacun des conjoints et vise à répartir plus équitablement l'impôt au sein du couple.

Concrètement, si l'un des conjoints perçoit des revenus plus élevés, son taux de prélèvement à la source sera plus important que celui de son conjoint aux revenus plus modestes. Mécaniquement, le montant d'impôt prélevé sur sa pension sera plus élevé et le montant net versé sur son compte en banque sera donc inférieur à celui des mois précédents. Mais au global, le montant d'impôt acquitté par le couple reste le même.

Prenons un exemple, soufflé par la CFDT sur son site internet. Julia perçoit une retraite de 1600 euros par mois, contre 3500 euros pour Karim. Jusqu'en août, le taux unique du foyer de 6,1% s'appliquait à leurs deux pensions. Depuis septembre, avec le taux individualisé, Julia est prélevée à 0,6% soit 10 euros par mois. Karim voit lui son taux grimper à 8,6%, soit 301 euros prélevés mensuellement. Au total, le couple acquitte bien le même impôt, mais celui-ci est désormais réparti en tenant compte des écarts de pension.

Il ne faudra donc pas s'alarmer de cette baisse de quelques euros sur sa pension. Cette variation est purement fiscale et ne remet pas en cause le montant de la retraite en tant que tel. En cas de doute ou d'incompréhension persistante, il est néanmoins toujours possible de contacter sa caisse de retraite pour obtenir des explications sur sa situation personnelle.