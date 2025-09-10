Ces 5 applications populaires sont infectées par un cheval de Troie, il convient de les supprimer au plus vite

Ces applications ont déjà été téléchargées plus de 150 000 fois par des smartphones Android.

Bien que nos smartphones soient de plus en plus sophistiqués, ces derniers ne sont pas à l'abri des problèmes. Outre leur obsolescence et les bugs éventuels, nos téléphones sont des cibles idéales pour du cyberpiratage. En effet, un smartphone dispose aujourd'hui de nombreuses informations précieuses pour nous, mais également pour les pirates informatiques. Ces derniers cherchent donc chaque jour de nouveaux moyens d'infecter votre smartphone pour récolter vos données.

Leur dernière tentative à ce jour semble faire des ravages au sein des possesseurs de téléphones Android. Repérée par les experts sur site BleepingComputer, cette nouvelle technique de piratage semble avoir réussi à infecter les appareils de nombreux utilisateurs en injectant un cheval de Troie au sein d'applications populaires.

Selon les experts de BleepingComputer, ces applications infectées auraient déjà été téléchargées plus de 150 000 fois depuis leur apparition sur les boutiques de téléchargement en ligne. Le site estime même que le chiffre semble se rapprocher même des 200 000 téléchargements à l'heure où nous écrivons ces lignes. Bien que Google ait déjà agi en retirant ces applications du Google Play Store, ces dernières sont toujours accessibles sur le net via leurs fichiers .APK.

Les cinq applications en question sont des convertisseurs de fichiers qui semblent inoffensifs en apparence. Ne vous y trompez pas cependant : si vous ne remarquez aucune tentative de piratage sur votre téléphone, ces applications sont bel et bien infectées par un cheval de Troie qui va s'évertuer à aspirer vos données personnelles. Les applications en question sont les suivantes : Phone Cleaner - File Explorer, PDF Viewer - File Explorer, PDF Reader - Viewer & Editor, Phone Cleaner: File Explorer, PDF Reader: File Manager.

Que faire si vous disposez d'une de ces applications sur votre téléphone ? Votre premier réflexe doit être de passer votre téléphone en mode avion afin de couper toute connexion internet. Supprimez au plus vite les applications concernées de votre appareil. Ensuite, nous vous conseillons de passer par un anti-malware et virus comme Avast, Norton ou MalwareBytes pour détecter d'éventuels problèmes toujours présents sur votre appareil.

En cas de doutes, nous vous conseillons également de modifier les mots de passe des comptes que vous possédiez sur votre smartphone et de consulter vos dernières opérations bancaires pour vous assurer que les pirates n'ont pas récupéré vos identifiants. En dernier recours, il est possible de réinitialiser complètement votre téléphone ou de vous tourner vers un réparateur de smartphones pour rétablir complètement sa configuration d'usine et vérifier si le cheval de Troie s'y trouve toujours.