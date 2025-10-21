Des millions de Français vont toucher cette prime dans quelques jours : voici quand elle arrivera dans votre boîte aux lettres

Cette aide précieuse, qui devrait bénéficier à plus de 5 millions de Français cette année, arrivera dans les boîtes aux lettres en novembre, à des dates différentes selon les départements.

C'est une aide bienvenue et très attendue par de nombreux foyers avant l'arrivée de l'hiver. Surtout que, contrairement à l'an dernier où l'envoi avait eu lieu au printemps, la campagne se déroule cette fois à l'automne. L'Etat a dû mettre à jour sa base de données pour faire correspondre l'égibilité à l'aide en comparant le numéro de point de livraison d'électricité du logement et les revenus du foyer fiscal.

Pour permettre une attribution automatique au plus grand nombre, une liste des bénéficiaires a été établie en croisant les informations de l'administration fiscale, des gestionnaires de réseaux d'électricité et des fournisseurs. L'an dernier, plus de 5 millions de foyers français étaient concernés par cette aide et le nombre de bénéficiaires devrait être assez proche cette année. Selon le gouvernement, près de 4 millions de bénéficiaires doivent recevoir cette aide automatiquement, alors que les autres seront contraints de la demander après vérification sur le simulateur du site officiel. Cette aide, c'est bien sûr le chèque énergie 2025 !

Quand arrivera-t-il chez vous ? Une notification sera envoyée à ceux ayant choisi de recevoir un chèque dématérialisé, à affecter automatiquement sur leur prochaine facture d'énergie. Le versement se fait alors automatiquement à votre fournisseur d'énergie. Vérifiez votre smartphone ou votre boîte mail, cette notification doit arriver entre le 17 et le 30 novembre. Pour les autres, les premiers envois postaux partiront entre le 3 et le 7 novembre, puis se poursuivront chaque semaine jusqu'au 28 novembre selon les départements.

L'ordre d'expédition dépendra effectivement de la zone de résidence. Vous trouverez toutes les dates dans le tableau ci-dessous. A noter que le montant du chèque énergie 2025 peut atteindre au maximum 277 euros, en fonction de la composition de votre foyer de vos revenus.

Semaine estimée d'envoi Régions et Départements Semaine 45 : du lundi 3 au vendredi 7 novembre Auvergne-Rhône-Alpes : 38000 - Grenoble*, 03 - Allier, 15 - Cantal Bourgogne-Franche-Comté : 58 - Nièvre Centre-Val de Loire : 36 - Indre DOM : 974 - La Réunion, 971 - Guadeloupe, 973 - Guyane, 976 - Mayotte, 978 - Saint-Martin, 972 - Martinique Grand Est : 08 - Ardennes, 52 - Haute-Marne, 10 - Aube, 88 - Vosges Hauts-de-France : 62 - Pas-de-Calais, 02 - Aisne, 59 - Nord, 80 - Somme Île-de-France : 93 - Seine-Saint-Denis Normandie : 61 - Orne Nouvelle-Aquitaine : 23 - Creuse, 47 - Lot-et-Garonne, 24 - Dordogne Occitanie : 11 - Aude, 66 - Pyrénées-Orientales, 09 - Ariège, 30 - Gard, 82 - Tarn-et-Garonne, 65 - Hautes-Pyrénées, 48 - Lozère, 81 - Tarn Provence-Alpes-Côte d'Azur : 84 - Vaucluse, 04 - Alpes de Haute-Provence Semaine 46 : du lundi 10 au vendredi 14 novembre Auvergne-Rhône-Alpes : 42 - Loire, 07 - Ardèche, 43 - Haute-Loire, 26 - Drôme, 38100 - Grenoble* Bourgogne-Franche-Comté : 71 - Saône-et-Loire, 70 - Haute-Saône, 89 - Yonne Bretagne : 22 - Côtes-d'Armor Nouvelle-Aquitaine : 16 - Charente, 19 - Corrèze, 87 - Haute-Vienne, 79 - Deux-Sèvres, 86 - Vienne, 17 - Charente-Maritime, 40 - Landes, 46 - Lot Occitanie : 34 - Hérault, 12 - Aveyron, 32 - Gers Pays de la Loire : 53 - Mayenne, 72 - Sarthe, 49 - Maine-et-Loire, 85 - Vendée Provence-Alpes-Côte d'Azur : 05 - Hautes-Alpes Semaine 47 : du lundi 17 au vendredi 21 novembre Auvergne-Rhône-Alpes : 63 - Puy-de-Dôme Bourgogne-Franche-Comté : 21 - Côte-d'Or, 90 - Territoire-de-Belfort, 39 - Jura, 25 - Doubs Bretagne : 29 - Finistère, 56 - Morbihan, 35 - Ille-et-Vilaine Centre-Val de Loire : 18 - Cher, 41 - Loir-et-Cher, 45 - Loiret, 37 - Indre-et-Loire, 28 - Eure-et-Loir Grand Est : 51 - Marne, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 54 - Meurthe-et-Moselle, 67 - Bas-Rhin Hauts-de-France : 60 - Oise Île-de-France : 95 - Val-d'Oise Nouvelle-Aquitaine : 64 - Pyrénées-Atlantiques, 33 - Gironde Occitanie : 31 - Haute-Garonne Pays de la Loire : 44 - Loire-Atlantique Provence-Alpes-Côte d'Azur : 13 - Bouches-du-Rhône, 83 - Var, 06 - Alpes-Maritimes Semaine 48 : du lundi 24 au vendredi 28 novembre Auvergne-Rhône-Alpes : 38 - Reste Isère*, 73 - Savoie, 69 - Rhône, 01 - Ain, 74 - Haute-Savoie Grand Est : 68 - Haut-Rhin Île-de-France : 94 - Val-de-Marne, 77 - Seine-et-Marne, 91 - Essonne, 78 - Yvelines, 92 - Hauts-de-Seine, 75 - Paris

(*Les villes de Grenoble (38000 et 38100) et le reste de l'Isère (38) sont mentionnés séparément selon les semaines d'envoi.)