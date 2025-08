Allocation de rentrée scolaire 2025 : plus que quelques jours à patienter avant la date butoir

Quel est le montant octroyé par l'allocation de rentrée scolaire ?

Le versement de la prime de rentrée peut grandement varier en fonction de votre situation. Si votre dossier a été crée et accepté par la CAF, vous devriez très bientôt recevoir ce paiement axé sur l'inflation. Son montant est fixe en fonction de l'âge de votre ou vos enfants et de votre revenu fiscal et varie entre 423,48 euros pour un enfant de 6 à 10 ans et 462,33 euros pour un enfant de 15 à 18 ans.

Il convient de noter que ces montants sont tous plus élevés que ceux de l'an passés avec une différence pouvant aller jusqu'à 8 euros de plus pour les enfants de 15 à 18 ans. Ce versement est automatique et vous n'avez aucune action à effectuer tant que votre dossier a été accepté par la CAF.