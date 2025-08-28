Jusqu'à 1000 euros d'aide et même plus : c'est en septembre qu'il faut faire la demande

De nombreux changements sont à prévoir dès le 1er septembre. Mais c'est aussi en septembre qu'il faut penser à demander une aide précieuse.

La rentrée de septembre apporte chaque année son lot de nouveautés et de changements. Parmi les principales mesures annoncées cette année pour le 1er septembre, on peut citer le nouveau formulaire d'arrêt maladie, mieux sécurisé pour lutter contre la fraude, un changement dans la répartition du prélèvement à la source pour les couples mariés ou pacsés (le taux appliqué sera désormais personnalisé par défaut en fonction des revenus de chacun), une légère baisse du prix repère du gaz. Chez les retraités, l'ouverture du dispositif de retraite progressive passera à 60 ans, sous certaines conditions de cotisation.

Mais le mois de septembre est surtout le moment clé pour effectuer une démarche essentielle pour de nombreuses familles : la demande d'une aide qui peut aller de 120 à plus de 1000 euros et même être démultipliée selon la situation du foyer. Il s'agit des demandes de bourses pour les collégiens et les lycéens. Cette aide, attribuée sous conditions de ressources, dépend en effet du nombre d'enfants concernés dans chaque famille.

Pour les collégiens inscrits dans le public, les montants trimestriels s'élèvent à 40, 110 ou 172 euros en fonction du nombre d'enfants à charge et des revenus. Les plafonds annuels de ressources à ne pas dépasser vont de 18 130 euros en 2024 pour un enfant à charge à 47 416 euros pour 8 enfants et plus. Pour les lycéens, la bourse est répartie en 6 échelons allant de 165 à 351 euros par trimestre, soit 1053 euros sur l'année pour chaque lycéen. Une somme non négligeable.

Pour obtenir l'échelon le plus élevé (6), il faut afficher un revenu 2024 (avis d'impôt 2025) inférieur à 2846 euros par an pour un enfant à charge, 12 248 euros pour 8 enfants et plus. L'ensemble des conditions et des démarches sont détaillées sur les pages du gouvernement pour le collège et le lycée.

Pour demander une bourse, la procédure a été simplifiée : il suffit désormais de donner son accord soit en classe de CM2 (pour avant le passage au collège) soit en classe de troisième (avant le passage au lycée), soit au moment de l'inscription au collège ou lycée pour que le droit à bourse soit automatiquement étudié, sans autre démarche à faire. Cet accord est conservé pour toute la scolarité.

Dans le cas contraire, la demande de bourse doit impérativement être réalisée entre le 1er septembre et le 16 octobre 2025. Il est aussi possible de faire une demande en ligne sur le portail Educonnect ou via un formulaire papier à déposer auprès de l'établissement scolaire de votre enfant. Une démarche à ne surtout pas oublier pour bénéficier d'un précieux coup de pouce financier.