Le fisc prévient : c'est la date limite pour payer cette facture importante

Les propriétaires doivent rester vigilants cet automne. Le fisc a communiqué les dates clés pour le paiement de ce prélèvement obligatoire qui connait une augmentation cette année.

La rentrée est là et avec elle son lot de formalités administratives et fiscales. Parmi celles-ci, le paiement des impôts locaux est en bonne place des galères de la rentrée, en particulier pour les propriétaires. Comme chaque année, ils doivent s'acquitter de la taxe foncière selon un calendrier précis communiqué par l'administration fiscale.

Pour les contribuables non mensualisés, les avis sous format papier ont commencé à être expédiés dès le 25 août et seront envoyés jusqu'au 19 septembre. Les avis sont également consultables en ligne sur le site impots.gouv.fr depuis le 28 août, dans l'espace particulier de chaque contribuable. Un mail est envoyé aux usagers ayant opté pour la dématérialisation afin de les prévenir de la disponibilité de leur avis. Surveillez donc votre boîte mail ces prochains jours puisqu'elle contiendra peut-être votre avis 2025 avec le montant à régler.

Concernant les propriétaires ayant choisi la mensualisation de la taxe foncière permettant d'étaler le paiement sur une grande partie de l'année (les 10 premiers mois de l'année), ils recevront leur avis papier entre le 22 septembre et le 8 octobre. La mise en ligne interviendra quant à elle dès le 20 septembre. Même si vous avez opté pour la mensualisation, vous aurez très certainement un reliquat à payer.

Cette année, les propriétaires subiront ainsi une augmentation de leur taxe foncière d'au moins 1,7%, correspondant à l'inflation de 2024. Pour un impôt local de 1000€ en 2024 par exemple, il faudra débourser 1017€ en 2025. Certaines communes ont pu voter des hausses plus conséquentes, les variations seront donc différentes selon les territoires. Les contribuables concernés en seront informés au moment de recevoir leur avis.

Quelle sera la date limite pour payer ? Les échéances de paiement diffèrent là aussi en fonction du mode de règlement choisi. La date limite pour un paiement en ligne de la taxe foncière 2025 est fixée au 20 octobre, que ce soit via le site des impôts ou l'application mobile dédiée. Pour les autres moyens de paiement (virement, espèces, chèque...), il faudra s'en acquitter au plus tard le 15 octobre, en respectant certaines conditions détaillées sur impots.gouv.fr.

Attention, en cas de retard, une pénalité de 10% s'applique si le paiement n'intervient pas dans les 45 jours après la date de mise en recouvrement. Pour éviter tout désagrément, il est conseillé d'opter pour la mensualisation, possible jusqu'au 30 juin pour l'année en cours. Cela permet d'étaler la charge sur 10 mois, de janvier à octobre.