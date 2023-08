Votre salaire risque de baisser dès ce mois-ci, et ce ne sera pas à cause de votre employeur

Le salaire perçu à la fin du mois pourrait être moins important que lors de la dernière paye. L'ajustement d'un paramètre pourrait en effet avoir des répercussions sur le net perçu.

La rentrée s'annonce compliquée financièrement pour de très nombreux ménages. Entre les frais de rentrée scolaire, la hausse des factures d'énergie ou encore le paiement des divers impôts, c'est un sacré coup qui est porté au portefeuille des Français en quelques semaines. Et ces derniers pourraient même voir leur salaire net diminuer à la fin du mois, sans qu'ils ne s'en aperçoivent avant. Inutile d'aller pester auprès de son service RH ou de demander des comptes à son patron : cette baisse n'est pas du ressort de l'entreprise.

Au mois de septembre, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) procède à un ajustement du taux d'imposition à la source. Depuis la mise en place de ce prélèvement directement sur le salaire, l'organisme adresse aux employeurs le taux correspondant à chaque salarié. Le 1er de ce mois, comme chaque année, le fisc transmet le nouveau barème -si ajustement il y a eu-, après étude de la dernière déclaration fiscale, celle-ci prenant en compte l'ensemble des revenus de la personne (salaires et autres s'il y a).

Ainsi, sans faire quoi que ce soit, le nouveau taux est appliqué sur le bulletin de paie du mois de septembre, pouvant ainsi entraîner une diminution du net perçu alors même que le salaire n'a pas connu de modification. La baisse peut ainsi aller de quelques euros à quelques dizaines d'euros, en fonction du salaire et du taux.

Pour savoir si son taux du prélèvement à la source va augmenter, il faut se rendre sur le site des impôts, se connecter sur "Votre espace particulier", cliquer sur l'onglet "Prélèvement à la source", puis sur "Consulter vos taux" en bas de la colonne de gauche. Ici sera alors inscrit le prochain taux de prélèvement à la source qui vous sera applicable dès le 1er septembre. Peut-être aurez-vous-même la bonne surprise de voir votre taux diminuer et, donc, avoir un salaire net plus élevé !

Ce système, s'il permet de payer ses impôts tout au long de l'année, peut en freiner certains, notamment par souci de confidentialité sur des revenus complémentaires. Il est ainsi possible d'empêcher que son vrai taux d'imposition soit transmis et, donc, de faire augmenter son salaire net reçu chaque mois, même s'il faudra passer à la caisse de manière plus brutale en fin d'année.

Pour cela, il convient de se rendre sur le site des impôts, de se connecter sur son espace personnel et de cliquer sur l'onglet "Prélèvement à la source". Là, il faut cocher "J'opte pour ne pas transmettre mon taux à mon employeur." Cela n'empêchera pas le prélèvement à la source. Cependant, le taux qui sera appliqué ne sera calculé qu'à partir de votre salaire perçu dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Le reste sera à indiquer au fisc au moment de la déclaration fiscale 2024.