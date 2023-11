Vous pouvez faire de belles économies sur ces produits de tous les jours grâce à une nouvelle aide, voici les montants

De 5 à 25 euros sur un simple produit, c'est la promesse de ce nouveau bonus anti-gaspi annoncé par le gouvernement.

Après le bonus réparation pour les produits électroménagers, une nouvelle aide a vu le jour en cette fin d'année. Le principe est le même, les Français sont incités à davantage réparer plutôt que jeter. Mais là où une panne d'appareil électroménager peut coûter cher tant en budget qu'en effort pour se débarrasser de produits souvent encombrants, le gouvernement cible cette fois des produits bien plus petits mais présents en grand nombre dans nos maisons : le textile, soit quasiment toute sorte de vêtements.

Le dispositif est nommé "bonus réparation textile" et le principe, annoncé en novembre 2023, est plutôt simple : si vous faites réparer un vêtement ou une paire de chaussures chez un professionnel agréé, vous bénéficierez d'une petite ristourne. Concrètement, ce "bonus réparation textile" fonctionne comme un programme de récompense. Si le consommateur fait le choix de la réparation plutôt que du remplacement, il gagne quelques euros à chaque fois. Seuls le linge de maison et les sous-vêtements ne sont pas concernés. Pulls, pantalons, chaussures, réparation d'un fermeture éclair (zip...), tout le reste peut ainsi vous valoir un petit bonus.

Un barème précis a même été publié. Concrètement, le bonus réparation textile fonctionne comme un programme de récompense pour les consommateurs qui font le choix de la réparation plutôt que du remplacement. Lorsqu'un client se rend chez un réparateur labellisé, il peut bénéficier d'une remise sur le coût de la réparation en fonction de la nature du travail effectué. Par exemple, pour les chaussures, le bonus varie de 8 euros pour une réparation de patin à 25 euros pour un ressemelage en cuir. Pour les vêtements, les remises vont de 6 à 25 euros selon le type de réparation, qu'il s'agisse d'un raccommodage, d'une couture à refaire ou du remplacement d'une doublure.

Le bonus réparation textile ne s'applique pas aux simples retouches, comme les ourlets de vêtements, mais uniquement aux réparations. Trou, couture qui a sauté, semelle usée de chaussures... Les possibilités sont nombreuses. De plus, les bonus sont cumulables sur un même produit, à condition que le total ne dépasse pas 60 % du coût total de la réparation. Le dispositif est piloté par Refashion, l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Le fonds est ainsi financé par les marques de textile elles-mêmes et vise à mieux encadrer la fin de vie des produits textiles. Aujourd'hui, une trop grande partie d'entre eux finissent encore dans les décharges au lieu de connaître une seconde vie...