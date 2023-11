2 millions de personnes le font pour réduire leurs factures et c'est alarmant

Face à la hausse des factures d'énergie, certains foyers n'hésitent pas à rogner partout. Quitte à prendre des risques.

De la boutade à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. "Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie" : tels étaient les propos qui avaient été faussement attribués à la ministre Agnès Pannier-Runacher par un compte Twitter parodique. Cette plaisanterie est pourtant bel et bien réelle.

La hausse des prix de l'énergie a plongé des millions de personnes dans une situation de précarité. Au point que certains ont fait le choix de se passer de plusieurs équipements ménagers pour baisser leur facture d'électricité. Le sèche-linge, la TV, la Playstation... Mais pas que !

Selon un rapport publié par la Joseph Rowntree Foundation, deux millions de personnes ont déjà débranché leur frigo ou congélateur, au cours des deux dernières, en vue de réduire leurs dépenses énergétiques. L'étude, menée au Royaume-Uni, explique même que, parmi les réponses positives, un million de foyers y ont eu recours au cours des six derniers mois.

Un résultat des plus alarmants sur la situation économique outre-Manche, où l'inflation flirte avec les 7% sur un an. Surtout, ces chiffres sont très préoccupants d'un point de vue sanitaire et alimentaire. "Les gens risquent de tomber malades en mangeant des aliments avariés et en se privant d'aliments sains et frais. Cela risque donc de nuire durablement à la santé de millions de personnes", a commenté Peter Matejic, analyste en chef du JRF, auprès du Guardian.

En France, aucune situation similaire n'est connue. Les divers rapports sur la pauvreté dans le pays ne font jamais mention d'un débranchement des frigos et/ou congélateurs pour faire des économies. En revanche, débrancher son chargeur lorsqu'il est inutilisé, tout comme la machine à café, l'imprimante ou encore la console lorsque ces équipements ne sont pas utilisés pendant plusieurs jours ou semaines est devenu un réflexe.

Une enquête (Ifop) montre que la précarité énergétique est un sujet de préoccupation majeur pour les Français. La plupart de la population est inquiète des augmentations à venir des coûts de l'énergie. Dans les communes rurales, l'angoisse est encore plus importante, d'autant que la moitié des habitants ruraux ont déjà renoncé à chauffer leur logement.