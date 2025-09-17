Une facture de plus pour les propriétaires : il va bien falloir payer cette nouvelle obligation surprise

Plusieurs millions de Français ne pourront pas y échapper ces prochains mois... et l'échéance approche !

C'est une nouvelle que des millions de propriétaires n'ont pas vu venir. Car de prime abord, elle ne les concernait pas plus que ça. Voire même pas du tout. Et pourtant. En s'y penchant de plus près, elle va entraîner de nouveaux frais pour une partie des détenteurs de biens. Une facture supplémentaire qu'il faudra nécessairement payer afin de se mettre en conformité. C'est une question de sécurité. De quoi alourdir un peu plus la charge financière qui pèse sur de nombreux propriétaires.

Cette échéance inattendue concerne les immeubles. Tous les trimestres, les copropriétaires paient des charges afin de régler les frais de ménage, d'électricité des couloirs, d'équipements de sécurité mais aussi, pour une partie d'entre eux, d'entretien du ou des ascenseur(s). D'une dizaine à 50 euros, environ, selon la taille de la copropriété et le nombre d'ascenseurs installés.

Lors des prochains appels de charges, une nouvelle ligne va faire son apparition : celle du coût de mise à jour des systèmes d'alerte présents dans les ascenseurs. Vous savez, ce petit bouton jaune sur lequel une cloche est dessinée et qui permet d'appeler au secours en cas de panne. Dans des milliers d'ascenseurs, il sera bientôt inutilisable. En cause : la fin du réseau téléphonique filaire, 2G et 3, programmée par les différents opérateurs. Orange, dont la 2G est également utilisée par Free, doit ouvrir le bal avec la fermeture de son réseau dès mars 2026 selon Le Monde. Or, c'est par ces systèmes que l'alarme est reliée aux équipes d'intervention.

"Il est donc nécessaire de modifier l'installation de la communication de la téléalarme dans l'ascenseur. C'est important pour la sécurité des usagers. Si elle ne marche pas, je ne peux pas appeler", nous expliquait fin 2024 Jérôme Féré, directeur de la réparation en France, Belgique, et au Luxembourg pour Kone, l'un des leaders du marché des ascenseurs.

Si la fin des réseaux sera échelonnée de 2026 à 2029, ce professionnel du secteur conseille de ne pas tarder à faire les changements nécessaires. D'ores et déjà, lorsque l'entreprise intervient sur un modèle qui n'est pas équipé de la 4G, celle-ci est installée de facto à la place de l'ancien système.

Pour la copropriété, cela n'est pas indolore : l'intervention, qui dure 2 à 4 heures selon la nature de l'alarme en place, coûte entre 800 et 1500 euros. Une facture que les propriétaires vont donc devoir se partager. Pour certains, le passage du filaire à la 4G permettra même des économies sur l'abonnement payé à l'opérateur.

Les propriétaires n'ont pas à se rapprocher urgemment de la société qui entretien leur(s) ascenseur(s) : celle-ci intervenant régulièrement dans l'année, la proposition de faire la mise à jour émanera du professionnel. "Tous nos ascenseurs sont référencés : nous avons l'âge de chaque téléalarme et de chaque ascenseur", rassure Jérôme Féré.