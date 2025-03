C'est le métier de rêve à New-York : il paie 5000 euros par mois et ne demande aucun diplôme

A New-York, ce métier est particulièrement prisé en raison des avantages financiers qu'il procure.

Il y a des jobs qui font rêver. Pilote, écrivain, danseur, acteur… et d'autres qui sont un peu moins attractifs. Et pourtant. Cela peut simplement dépendre de la ville où on l'exerce. Aux Etats-Unis, par exemple, bon nombre de personnes ambitionnent un même poste, aussi essentiel que rebutant. En France, environ 100 000 personnes travaillent dans ce secteur et d'importantes difficultés de recrutement se font ressentir, selon les chiffres de France Travail.

Mais de l'autre côté des Etats-Unis, à New-York notamment, la donne est toute autre. C'est même l'opposé : il faut, selon les estimations, attendre huit ans avant de pouvoir l'exercer. Il faut dire que les conditions financières sont particulièrement intéressantes, même si vivre au cœur de la "Grosse pomme" nécessite une plus grande aisance financière que dans l'Hexagone.

Avec près de 9 millions d'habitants et une activité débordante, New-York est l'une des villes les plus attrayante des Etats-Unis. Mais son nombre d'habitants et les plus de 60 millions de touristes qui s'y relaient tout au long de l'année, la gestion de la ville est un défi permanent. A commencer par celui des déchets.

Tout au long de la journée, des éboueurs arpentent les rues de Manhattan, de Brooklyn ou encore du Bronx pour ramasser les déchets. Mais avec une superficie dix fois supérieure à celle de Paris, New-York demande un travail colossal à ces agents de propreté. Il s'agit pourtant d'un des métiers les plus recherchés sur les rives de l'Hudson. Et pour cause.

En France, le salaire d'un éboueur varie de 1400 à 2800 euros, selon l'ancienneté. De l'autre côté de l'Atlantique, un agent d'assainissement commence à 43 305 dollars par an, soit près de 42 000 euros annuels brut. Cela correspond à environ 2530 euros net par mois après impôts. Un écart important avec la France mais à mettre en perspective : à New-York, il faut environ 60 000 dollars par an pour vivre convenablement.

Un montant atteignable en peu de temps. En effet, la rémunération grimpe au fur et à mesure pour atteindre 88 979 dollars par an, soit plus de 4600 euros net par mois, au bout de cinq ans et demi de métier. Une revalorisation financière conséquente, à laquelle se couple le paiement de primes et des heures supplémentaires. Certains parviennent à doubler leur rémunération annuelle grâce à ces dispositifs.

Si tout le monde peut postuler, il faut toutefois avoir au moins 21 ans, l'équivalent du Bac américain, un permis de conduire, réussir un test physique et habiter à New-York ou dans sa proche banlieue. Une fois ces étapes réussies, il faut prendre son mal en patience : la liste d'attente est telle qu'il faut attendre 8 à 9 ans avant de pouvoir travailler comme éboueur.