La taxe foncière augmente encore, voici ce qu'il faudra payer en 2025

La hausse de cet impôt payé par 33 millions de Français est connue.

C'est un chiffre toujours attendu avec une énorme frilosité de la part des propriétaires. La taxe foncière pèse lourd dans les finances des détenteurs de maisons et appartements. Tous les ans, cet impôt local augmente, au rythme de l'inflation. Inéluctablement, il faut payer davantage. Ces deux dernières années ont été marquées par une flambée de la facture, d'au moins 11%, mais parfois bien plus dans certaines villes.

Pour 2025, l'augmentation de la taxe foncière est déjà connue. Son calcul se base en effet sur des indicateurs économiques publiés début décembre. Si une nouvelle augmentation est d'ores et déjà annoncée, les propriétaires vont pouvoir "souffler" un peu puisque la hausse ne sera pas aussi vertigineuse que dernièrement.

En effet, l'augmentation minimale de la taxe foncière ne sera "que" de 1,7% en 2025. Ainsi, sur les avis qui seront reçus à la fin de l'été par les 33 millions de propriétaires redevables de cet impôt, la note sera légèrement en hausse.

Par exemple, si vous avez payé 500 euros de taxe foncière en 2024, le montant sera de 508,50€ en 2025. Une taxe à 800 euros passera à 813,60€. Le montant grimpera également de 1000 à 1017 euros ou encore de 1500 à 1525,50€. En moyenne, il faut donc s'attendre à verser une dizaine d'euros en plus au fisc cet automne, au minimum.

Oui, a minima, car la hausse évoquée ici concerne la base de calcul de la taxe foncière. Or, votre commune peut librement décider de prélever une part plus importante de cette base locative (par exemple passer de 20 à 30%) et, ainsi, vous faire payer une somme plus importante. Les municipalités ont jusqu'au 15 avril pour le décider. Comme cela relève d'une décision locale et individuelle pour chaque ville, impossible de se projeter sur la hausse exacte que cela pourrait entraîner. Seule la hausse minimale peut être établie.

Comme chaque année, cet impôt sur les biens immobiliers ne sera à payer qu'à la mi-octobre, au plus tard, pour les Français qui le paient en une fois. Pour les contribuables mensualisés, le reliquat à régler ne sera prélevé qu'à la mi-décembre.