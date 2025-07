Bien moins connu que l'or, le "métal extraterrestre" est le plus rare sur Terre : voici où il se trouve

Ce métal est arrivé sur Terre… grâce aux météorites, selon les scientifiques.

C'est la valeur "refuge" que tout le monde connaît. Celle dans laquelle certains placent leurs économies pour s'assurer un placement financier (presque) sans risque et qui rapporte bien plus que le traditionnel Livret A. Et pourtant. Il y a encore mieux. L'or n'est plus le métal le plus cher du monde. Il s'est fait détrôner par un concurrent bien moins connu, dont la valeur s'est envolée en quelques mois.

Son nom ? L'iridium. Il s'agit d'un métal blanc, argenté, dont la particularité est de résister à de très (très) hautes températures. En effet, il ne peut fondre que s'il est soumis à une chaleur de 2000°C ! Autre particularité de ce métal précieux : il est 40 fois moins présent sur Terre que l'or. C'est dire sa rareté.

En réalité, la plupart de la réserve d'iridium se concentre sur une seule partie du globe, déjà très riche en minerais divers : l'Afrique du Sud. Réputé pour ses importants stocks d'or, le pays est également assis sur un important gisement de ce métal.

C'est sur plusieurs secteurs du nord du pays, entre le Bostwana et le Mozambique, qu'a été mis au jour cette trouvaille. La zone, divisée en trois secteurs, est regroupée sous le nom de "complexe igné du Bushveld", un territoire où la formation rocheuse est particulière, explique 20 Minutes.

L'Afrique du Sud représente 87% de la production mondiale de ce que la BBC a qualifié de "métal extraterrestre". Un nom justifié par son abondance dans les météorites et sa rareté dans la croûte terrestre. Utilisé notamment dans les smartphones pour le déploiement de la 5G, les bougies d'allumage ou encore pour les piles à hydrogène, il s'agit d'un véritable trésor.

Selon les chiffres d'Umicore, un groupe belge au rayonnement mondial dans le secteur des métaux, le gramme d'iridium se monnaie actuellement contre 128€, tandis que le gramme d'or vaut 102€. Cependant, il n'en est extrait qu'environ 6 tonnes par an, contre 3 000 pour l'or. Mais ce qui est rare est cher. Très cher même.