F1. GP d'Australie 2025 : première décevante pour Hamilton, une course épique et un résultat totalement inattendu, le résumé

Dans des conditions météorologiques dantesques, Lando Norris a remporté le grand prix d'Australie ce dimanche. Après une course folle et six crashs, le pilote McLaren devance Max Verstappen et George Russell à Melbourne.

07:15 - Le classement des Français Désillusion pour les Français aujourd'hui. Après l'abandon d'Isack Hadjar à la suite de son crash durant le tour de formation, Pierre Gasly a perdu gros dans les derniers tours. 8e, le pilote Alpine est parti à la faute avant d'être dépassé par Leclerc, Hamilton et Piastri. Il termine finalement 11e, deux places devant son ancien coéquipier Esteban Ocon (13e). 07:10 - La bataille Norris/Verstappen en vidéo Revivez le dernier tour du grand prix d'Australie en vidéo : 07:09 - Russell : "Content d'être sur le podium" George Russell au micro de la Formule 1 : "Une grosse course. Un cauchemar si vous êtes en tête. Pas notre week-end le plus solide mais content d'être sur le podium. J'ai apprécié. J'espérais qu'ils fassent des erreurs devant mais ce n'a pas été le cas". 07:05 - Le top 10 du Grand Prix Dans cette fin de course, Kimi Antonelli a écopé de cinq secondes de pénalité et termine à la cinquième place. Pour rappel, Lando Norris l'a emporté à l'Albert Park Circuit devant Max Verstappen et George Russell. Voici le top 10 du grand prix d'Australie : Norris Verstappen Russell Albon Antonelli Stroll Hülkenberg Leclerc Piastri Hamilton 07:03 - Piastri devance Hamilton au finish Dans l'un des derniers virages, Oscar Piastri a pris tous les risques possibles pour dépasser Lewis Hamilton et terminer à la 9e place du grand prix. 07:01 - Norris l'emporte ! Quel premier grand prix ! Lando Norris résiste au retour de Max Verstappen et l'emporte à Melbourne. George Russell complète le podium. 06:58 - Verstappen active le DRS ! À deux tours du drapeau à damier, Max Verstappen active le DRS. Le Néerlandais veut aller chercher la victoire ! 06:56 - Gasly part à la faute ! Petite erreur et grosse conséquence pour Pierre Gasly ! Alors qu'il a touché l'herbe dans un virage, le Français vient de perdre deux places en quelques secondes. Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton l'ont dépassé, il est désormais menacé par Oscar Piastri. 06:55 - Piastri remonte 13e à l'entame du 52e tour, Oscar Piastri a dépassé Esteban Ocon et Yuki Tsunoda. L'Australien est à une place des points, un scénario irréel pour McLaren. 06:53 - Bataille chez les Ferrari ! En sortie de Safety Car, Charles Leclerc a fait l'extérieur sur son coéquipier de la Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. Le Monégasque est 9e. 06:52 - Norris met la "gomme" Avant le dernier virage du 51e tour, Lando Norris accélère et relance le Grand Prix. 06:50 - La Safety Car va rentrer Il restera six courses à parcourir. 06:49 - Désillusion pour Ferrari Après cet épisode fou et un arrêt aux stands, Lewis Hamilton et Charles Leclerc occupent les 9e et 10e places désormais. 06:46 - L'emballage en vidéo Au retour de la pluie, la course s'est emballée. Revivez les quelques secondes folles en vidéo : 06:44 - Point sur le classement Alors que tous les pilotes sont en pneus intermédiaires, voici le classement à neuf tours de la fin du grand prix : Norris Verstappen Russell Albon Antonelli Stroll Hulkenberg Gasly Hamilton Leclerc Tsunoda Ocon Piastri Bearman 06:42 - Nouvelle Safety Car ! Gabriel Bortoleto et Liam Lawson partent à la faute ! Le GP d'Australie prend une tournure folle à cause de la pluie. 06:40 - Classement chamboulé ! Alors que l'épisode de pluie intense a fait son arrivée sur la piste, le classement du Grand Prix est totalement chamboulé ! Max Verstappen rentre dans les stands pour changer de pneumatiques. 06:38 - Piastri dans l'herbe ! Le premier Grand Prix de la saison bascule dans l'irréel ! Après une sortie de piste, Oscar Piastri est parti en tête-à-queue, tout comme Lando Norris. Si le Britannique est parvenu à rester en course, l'Australie a perdu le contrôle de sa voiture avant de finir dans l'herbe. Il est désormais 15e. 06:37 - Tsunoda passe Leclerc ! Yuki Tsunoda passe Charles Leclerc dans le 44e tour ! 06:36 - Cinq secondes de pénalité pour Bortoleto Après être sorti des stands sans précaution devant Max Verstappen, Gabriel Bortoleto écope de cinq secondes de pénalité. 06:35 - Le DRS fait son retour Alors qu'Alex Albon est à trois dixièmes de Yuki Tsunoda, le DRS fait son retour. À noter que Kimi Antonelli est dans les points pour son premier GP. 06:33 - C'est reparti ! Après l'évacuation de la monoplace de Fernando Alonso, la Safety Car quitte la piste. 06:32 - Alerte pluie Dans sept minutes, la pluie va faire son retour sur l'Albert Park Circuit ! 06:29 - Le gros coup pour Ocon et les Haas ? Petit point sur les pneus. Verstappen, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Bortoleto et Lawson sont en pneus medium, tandis que les autres pilotes sont en durs. De leur côté, les deux pilotes Haas conservent les intermédiaires pour le moment. 06:24 - L'incertitude règne chez McLaren La menace d'un épisode pluvieux important avant la fin du grand prix grandit chez McLaren ! L'équipe de Lando Norris a avertit le pilote d'un épisode de classe 2 ou 3 entre les 45e et 50e tours. À noter que les deux leaders ont chaussé des pneus durs pour cette fin de grand prix. LIRE PLUS