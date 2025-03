Volkswagen jette l'éponge : ses prochains modèles électriques se passeront de cette option

Le constructeur allemand Volkswagen a décidé de se passer d'une option très à la mode dans les voitures.

En proie à des difficultés financières, Volkswagen aborde un nouveau virage. La marque allemande née en 1930, connue dans le monde entier, entend proposer à très court terme des véhicules plus abordables afin de rebooster ses ventes. Les sorties de l'ID.2 (2025) et de l'ID.1 (2027) sont dans ce contexte très attendues par le constructeur allemand car elles doivent lui permettre de restructurer sa gamme en proposant à ses clients des petites électriques moins chères, autour respectivement de 25 000 et 20 000 euros.

L'arrivée prochaine sur nos routes de ces deux citadines au design plutôt sympathiques – pour l'ID.1 seul le concept-car a été dévoilé jusque-là – devrait marquer une petite révolution chez Volkswagen. Mais plutôt qu'une évolution, la marque va plutôt procéder à un retour en arrière. A l'heure où la high-tech n'a jamais été autant mise en valeur dans les voitures, le fabricant de la Golf a pris la décision de ne plus utiliser que des commandes tactiles dans l'habitacle. "Ce n'est pas un téléphone : c'est une voiture", a récemment déclaré Andreas Miedt, le chef du design de VW.

© Volkswagen AG

Si une grande tablette siégera bien au centre de la planche de bord des prochains modèles Volkswagen, des boutons physiques seront également à portée de mains du conducteur et du passager avant. Sous l'écran, des touches permettront, comme avant, de régler le chauffage, le volume ou les feux de détresse. D'autres constructeurs mettent aussi ces derniers temps le holà sur le tout digital, parfois à la demande des automobilistes pour qui les boutons sont plus faciles à actionner pendant la conduite.

Ce retour vers plus de simplicité colle parfaitement avec la nouvelle politique du groupe Volkswagen qui espère sortir de la crise avec des produits d'appel moins chers. Les deux petites électriques qui sortiront d'usines basées en Espagne et au Portugal devront toutefois faire face à une concurrence féroce. La Citröen ë-C3, la Fiat Grande Panda ou la Renault 5 E-Tech pour ne citer qu'elles pour l'ID.2, la future Renault Twingo pour l'ID.1. Mais Volkswagen, dont la réputation n'est plus à faire, notamment en matière de fiabilité, entend bien séduire une nouvelle clientèle.