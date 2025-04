Oubliez le "10h10" sur le volant : voici la meilleure façon de placer ses mains pour conduire

Une étude indique que la meilleure façon de poser ses mains sur le volant pour conduire une voiture n'est pas celle enseignée dans les auto-écoles.

C'est l'une des premières choses que l'on apprend à l'auto école : comment tenir le volant avant de démarrer le moteur et de s'aventurer sur la route. Et une position fait l'unanimité, celle appelée "10h10". Cette position fait référence à la manière dont on place ses mains, comme si le volant était une horloge. La main gauche à 10 heures et la main droite à 2 heures. Pour les instructeurs, il s'agit du placement idoine pour mieux contrôler son véhicule.

Mais depuis quelque temps plusieurs voix s'élèvent pour contester cette théorie. Corporate Driver Training Australia, une société de sécurité routière et d'éducation, a récemment mené une étude dont les résultats sont implacables. Selon l'entreprise australienne, contrairement aux idées reçues, le "10h10" sur le volant n'est pas la meilleure position des mains pour conduire. Elle propose une alternative dictée principalement par la sécurité du conducteur. En effet, sur les véhicules modernes, une technologie peut s'avérer particulièrement dangereuse lorsque l'on place ses mains aussi haut sur le volant.

Cette technologie, ce sont les airbags. Si leur mission est d'amortir le choc entre le corps des passagers et l'habitacle du véhicule (volant, tableau de bord, pare-brise…) en cas d'accident, ces ballons gonflables peuvent projeter à très grande vitesse (entre 250 et 300 km/h !) les mains du conducteur vers son visage lorsqu'ils s'ouvrent. C'est pour éviter ce phénomène dangereux que Corporate Driver Training Australia préconise aux automobilistes de tenir le volant plus bas. Fini le "10h10", place au "9h15" : les airbags passent alors au-dessus des mains de la personne située derrière le volant, ce qui évite un danger supplémentaire lors d'une collision.

La société australienne explique que cette position plus basse permet également de faire des mouvements plus fluides et précis, notamment lors des manœuvres ou en cas de changement brutal de direction. Elle aurait aussi l'avantage d'offrir une meilleure répartition des efforts sur le volant et donc d'être moins fatigante, notamment sur de longs trajets. Une analyse que partagent un certain nombre d'experts de la route. Voilà pourquoi la position "9h15" supplante de plus en plus aujourd'hui l'historique "10h10" dans l'enseignement de la conduite.