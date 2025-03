Pire que Paris : cet endroit de France est le plus redouté pour passer le permis de conduire

Une étude récente a dévoilé le lieu où il est le plus difficile de passer le permis de conduire en France, et ce n'est pas Paris.

Vaut-il mieux passer le permis de conduire à Paris, Marseille ou Lyon au milieu d'un trafic intense ou dans une petite ville de campagne sur des routes désertes ? Pour beaucoup d'apprentis conducteurs, la réponse est évidente : moins il y a de monde sur la route et mieux c'est. Il faut dire que l'examen de la conduite génère beaucoup de stress chez certains et le fait de devoir conduire dans les embouteillages peut en rajouter. Surtout, vu le prix de l'examen – estimé à 1 200 euros en moyenne pour 20 heures de conduite – mieux vaut le réussir du premier coup pour ne pas avoir à payer encore plus.

Voilà pourquoi certains conducteurs en herbe, lorsqu'ils habitent dans de grandes agglomérations, n'hésitent pas à s'éloigner un peu des villes pour s'inscrire dans des auto-écoles plus isolées. Il peut en effet être judicieux de passer par exemple l'examen en Seine-et-Marne plutôt qu'à Paris, là où conduire effraie même certains automobilistes chevronnés. Pourtant, il existe plusieurs endroits en France où passer le permis de conduire est plus compliqué que dans la capitale. La circulation est un facteur à prendre en compte, mais ce n'est pas le seul, celui du temps d'attente pour passer l'examen en est un autre.

© Richard Villalon - stock.adobe.com

Et là, Paris n'est pas le pire endroit pour passer le permis de conduire. Il faut certes patienter un peu plus de huit semaines pour obtenir une date d'examen dans la ville lumière, bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de quatre semaines et demie, mais certains départements sont moins bien lotis selon une étude réalisée par En Voiture Simone, la première auto-école agréée en ligne. C'est notamment le cas de l'Isère, champion de France toutes catégories du temps d'attente pour passer son examen de conduite.

Au pied des Alpes, au niveau de Grenoble et de ses alentours, il faut attendre en moyenne 12 semaines, soit quasiment trois mois, pour obtenir un passage avec un examinateur. C'est pour beaucoup de candidats le temps dont ils ont besoin pour effectuer toutes leurs heures d'apprentissage. Pour pouvoir enchaîner avec l'examen, il leur faudrait presque demander une date avant même d'avoir commencé la conduite…

Face à ces délais interminables – avec 11.8 semaines le département de la Sarthe est également concerné -, les jeunes conducteurs doivent très souvent rajouter des heures à leur forfait de base pour ne pas perdre la main avant de passer l'examen. Une obligation qui rend évidemment la facture du permis de conduire encore plus salée.