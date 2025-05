Moteur Puretech : aucun cadeau, voici pourquoi 4 automobilistes sur 10 ne sont pas remboursés par Stellantis

Les premiers dossiers de réclamation déposés par les propriétaires de véhicules à moteur PureTech ont obtenu une réponse. Le groupe Stellantis en refuse environ 40%.

Pannes incessantes, réparations coûteuses, voitures devenues presque invendables… Certains propriétaires de véhicules équipés du moteur PureTech de Stellantis vivent un véritable calvaire. Un désarroi tel qu'un collectif s'est constitué afin de demander réparation au groupe franco-italo-américain qui possède notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel dont les voitures sont équipées du fameux PureTech trois-cylindres à essence. Face à la pression populaire, et fragilisé par une mauvaise pub dont il se serait bien passé, le groupe Stellantis a mis en ligne début 2025 une plate-forme afin de permettre à ses clients européens d'obtenir réparation.

Quatre mois après son ouverture, plus de 10 000 dossiers ont été remplis en France et en Espagne, selon des chiffres révélés par L'Argus. Toujours d'après le site spécialisé, un peu plus de la moitié des réclamations déposées en France - soit 4 337 dossiers sur 8 226 – ont été traitées. Parmi celles-ci, 60% ont obtenu une réponse favorable. Stellantis va donc procéder aux premières indemnisations, le plus souvent pour rembourser à ses clients les frais qu'ils ont dû payer pour réparer des pannes dues à des problèmes de consommation d'huile moteur et/ou à l'usure prématurée de la courroie de distribution.

© 123RF

Mais tous les propriétaires de voitures équipés du moteur PureTech 1.0 et 1.2 – lequel fut tout de même élu moteur de l'année de 2015 à 2018 ! - ne vont pas recevoir une bonne nouvelle. En effet, en moyenne 4 dossiers sur 10 sont rejetés depuis le début de la procédure de remboursement. Malgré le scandale provoqué par ses milliers de moteurs défectueux, le groupe Stellantis n'est pas décidé à faire de cadeaux à ses clients. Ceux qui ne respectent pas précisément les conditions pour être éligibles à la prise en charge des frais de réparation ne recevront pas un centime.

Cela vaut notamment pour les automobilistes qui n'ont pas effectué toutes les réparations dans le réseau Stellantis ainsi que pour ceux qui n'ont pas respecté le plan de maintenance exigé par le constructeur. D'autres dossiers ont également essuyé un refus car les pannes sur les véhicules ne sont pas intervenues sur la période couverte par la campagne de remboursement, laquelle courrait à l'origine entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024 avant que que Stellantis ne l'étende jusqu'au 31 décembre 2024.

Le groupe propriétaire des marques françaises Peugeot et Citroën a par ailleurs décidé d'accepter dorénavant le carnet d'entretien tamponné comme justificatif de la bonne maintenance du véhicule. Une petite largesse qu'apprécieront peut-être certains clients qui avaient jusque-là obligation de fournir les trois dernières factures pour être dans les clous. De là à leur redonner le sourire...