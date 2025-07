Voici comment activer la nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui rend la navigation encore plus précise

Google Maps s'est récemment dotée d'une nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs doivent absolument activer pour pouvoir en profiter.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Maps ! Les millions d'utilisateurs qui lui font confiance chaque jour pour planifier leur trajet en voiture peuvent bénéficier depuis peu d'une nouvelle fonctionnalité. L'application de navigation créée par Google, utile aussi bien pour les déplacements à pieds, en vélo qu'en voiture, est réputée pour la précision de son système GPS. Mais une zone restait particulièrement problématique pour les automobilistes : les tunnels. Pas forcément ennuyeux quand on emprunte un tunnel classique avec une seule entrée et une seule sortie, un peu plus lorsque l'on roule sur des routes souterraines avec plusieurs directions, comme c'est par exemple le cas sous le quartier de La Défense, à quelques encablures de Paris.

Vous l'avez certainement déjà constaté à vos dépens, Google Maps perd fréquemment le signal GPS dès lors que l'on circule sur une route enterrée. Un problème qui appartient au passé puisque l'application propose désormais une option qui permet de se connecter aux balises Bluetooth installées dans de nombreux tunnels. Ces petits appareils permettent à Google Maps de maintenir sa connectivité et donc à vous fournir les informations de navigation en temps réel même lorsque le signal GPS est coupé.

© 123RF

Pour profiter de cette avancée – disponible depuis plusieurs années chez Waze -, il faut déjà posséder un appareil Android puisque Apple restreint l'utilisation du Bluetooth sur ses appareils. Ensuite, vous devez l'activer vous-mêmes sur votre Smartphone. Pour cela, ouvrez Google Maps, allez dans les paramètres puis sélectionnez "Navigation". Choisissez alors "Options de conduite" et enfin l'option "Tunnel bluetooth beacon ". Une fois activée, acceptez les autorisations requises et la technologie sera immédiatement opérationnelle dès que vous emprunterez un tunnel équipé de ces balises bluebooth. On en trouve dans la plupart des grandes métropoles, y compris à Paris.

Cette mise à jour promet une expérience plus fluide pour les conducteurs qui empruntent régulièrement des tunnels, notamment dans les grandes agglomérations. À l'avenir, cette technologie pourrait se généraliser dans d'autres lieux où le signal GPS est faible, comme les parkings souterrains, les gares ou les centres commerciaux.