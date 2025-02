Du savon dans la voiture : un remède à tous vos problèmes, surtout quand il fait froid

Le savon peut servir à régler pas mal de problèmes en voiture, notamment lorsque les températures flirtent avec le 0.

Tout le monde sait que le savon est très efficace pour laver une voiture. A condition de se relever les manches, il permet d'enlever les traces de saleté les plus incrustées, que ce soit sur la carrosserie, les phares, les vitres ou les jantes. Mais beaucoup ignorent qu'un savon peut être très utile pour un tas d'autres choses en voiture, particulièrement l'hiver avec la baisse des températures. Le gel et l'humidité font partie des pires ennemis de l'automobiliste. Ils rendent la conduite moins sûre et sont souvent responsables de perte de temps, ce qui a le don d'agacer les personnes pressées.

Pour éviter les problèmes, il est conseillé d'avoir toujours un savon dans sa voiture. Cela peut apporter une solution pratique à différentes situations pénibles. Par exemple, si vous avez des difficultés à insérer votre clé dans la serrure, parce qu'elle est vieille ou tout simplement gelée, le savon peut vous aider. Il suffit de la frotter sur le savon avant de l'introduire dans la serrure.

Si ce cas de figure est assez rare, il existe des situations beaucoup plus fréquentes quand le froid s'installe. Notamment lorsque la buée s'invite sur les vitres à l'intérieur de la voiture. Si le chauffage permet de s'en débarrasser, il faut toujours attendre que l'air devienne chaud pour que ce soit efficace. En appliquant une fine couche de savon sur les fenêtres, vous empêcherez la formation d'humidité. Vos vitres resteront bien dégagées même après une nuit fraîche et pluvieuse.

© 123RF

Et quand il fait très froid, que le givre s'attaque à votre véhicule, le savon se montre tout aussi essentiel. Pour éviter les problèmes avec les portières, le savon peut être appliqué sur les joints en caoutchouc qui entourent les portières. Cela évite la formation du gel et facilite l'ouverture et la fermeture du véhicule. Même chose avec les essuie-glaces. Pour ne pas les retrouver collés au pare-brise – ce qui peut les endommager si vous forcez pour les décoller -, il suffit de mettre une fine couche de savon sur les bandes en caoutchouc. Là-aussi vous ferez une économie d'énergie et de temps.

Avoir du savon dans sa voiture apporte de nombreuses solutions aux problèmes du quotidien. C'est même salutaire pour lutter contre les odeurs désagréables de l'habitacle. Cela a aussi l'avantage d'être économique, un pain de savon coûte moins de 2 euros en grandes surfaces. Alors pensez-y la prochaine fois, le savon a vraiment toute sa place dans une voiture.