La vignette verte va disparaître, voici pourquoi vous ne devriez pas vous réjouir

Vieille de presque 40 ans, la vignette verte apposée sur les pare-brises de voiture ne sera plus obligatoire dans quelques mois. Bonne nouvelle ou pas ?

A 37 ans, la petite vignette verte vit ces derniers moments. Introduit en France depuis 1986, ce petit bout de papier stipulant que votre véhicule est assuré, autrefois représenté par un macaron, ne sera plus obligatoire à partir du 1er avril 2024. A première vue, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. D'abord pour tous les conducteurs de véhicules immatriculés en France - les deux roues compris – qui n'auront plus besoin d'apposer sur leur pare-brise cette petite vignette ni de savoir où ils ont rangé leur certificat d'assurance.

Pour les compagnies d'assurance aussi, lesquelles vont pouvoir faire de sacrées économies. Jusque-là elles dépensaient environ 60 millions d'euros chaque année pour imprimer un peu plus de 50 millions de documents destinés à leurs clients. Pour les écologistes enfin, sans doute pas mécontents d'apprendre que le papier et la colle utilisés pour la fabrication de ces vignettes représentent 1 200 tonnes d'émission de CO2 par an.

Comme le permis de conduire, le certificat d'assurance va se dématérialiser en 2024. Toutes les informations concernant les automobilistes assurés seront alors consultables en ligne. Les compagnies d'assurance auront à charge d'alimenter le Fichier des véhicules assurés (FVA) en temps réel ou au plus tard dans les 72 heures à chaque nouveau (ou renouvellement) de contrat. Au bord des routes, les forces de l'ordre utilisent déjà le FCA. Grâce à une application, ils n'ont qu'à renseigner le numéro d'une plaque d'immatriculation pour savoir en quelques secondes si le véhicule contrôlé est assuré, ou pas.

Si l'humain – policier ou gendarme - reste pour le moment le seul à assurer le contrôle des contrats d'assurance, qu'en sera-t-il demain ? De plus en plus perfectionnés, les derniers modèles de radars sont en mesure de détecter un nombre incalculable d'infractions. Du port de la ceinture de sécurité à l'utilisation du téléphone portable en passant par le nombre de passagers dans le véhicule...

Alors, la lecture d'une plaque d'immatriculation par des radars reliés à un fichier - un peu comme ceux embarqués aujourd'hui dans des voitures pour contrôler les stationnements payants -, semble être tout à fait envisageable à l'avenir pour repérer si vous avez bien assuré votre véhicule. D'ici à ce que les autorités décident d'accélérer la traque et, accessoirement, faire entrer un peu plus d'argent dans les caisses de l'Etat en utilisant cette nouveauté pour faire passer d'autres contrôles sur votre conduite, il n y a sans doute qu'un pas...

Aujourd'hui, le fait pour tout conducteur de ne pas être en mesure de présenter sa vignette et/ou son certificat d'immatriculation est passible d'une amende de 35 euros. Ce ne sera plus le cas au mois d'avril prochain. Plus de raison donc de paniquer après avoir omis de glisser la petite vignette verte dans son étui plastique avant de prendre le volant. En revanche, la dématérialisation de l'assurance auto ne vous dispensera évidemment pas de souscrire un contrat lors de l'achat d'un nouveau véhicule. Conduire sans assurance est considéré comme un délit passible d'une amende de 600 euros. En cas de récidive, elle peut même s'élever jusqu'à 3 750 euros.