Fini la sieste ! Cette nouvelle règle en F1 va bouleverser l'une des courses les plus attendues de l'année

La Formule 1 réserve son lot de surprises pour la saison 2025. Une nouvelle règle sera appliquée spécialement sur l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier.

La saison 2025 de Formule 1 approche et elle s'annonce palpitante. Alors que les écuries et les pilotes s'apprêtent à en découdre une dernière fois avant le grand chambardement réglementaire prévu pour 2026, les transferts de l'intersaison ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Lewis Hamilton chez Ferrari, Liam Lawson chez Red Bull, Carlos Sainz chez Williams ou encore le jeune Français Isack Hadjar chez Racing Bulls, autant de changements qui seront très suivis par les fans.

En plus de ces mouvements dans le paddock, une nouvelle règle pourrait bien changer la donne sur l'un des circuits les plus emblématiques du championnat : celui de Monte-Carlo abritant le Grand Prix de Monaco. En effet, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a entériné fin février une mesure inédite. L'objectif affiché est clair : dynamiser le spectacle sur l'étroit tracé urbain et sinueux de la Principauté où les dépassements se font de plus en plus rares, a fortiori depuis l'introduction de F1 aux dimensions toujours plus importantes.

La mesure vise ainsi à contraindre les équipes à effectuer un minimum de deux arrêts au stand durant la course monégasque, et ce quelles que soient les conditions météorologiques.Concrètement, chaque pilote aura l'obligation d'utiliser au moins deux types de pneus différents, sans pour autant être contraint de passer par les trois types de gommes à leur disposition à chaque course. De quoi redonner du suspense avec plus de changements de leaders et de possibilités de stratégie à une course qui en a bien besoin tant le GP a tourné à la procession ces dernières saisons.

Ce sera donc une petite révolution en Principauté qui n'a pas manqué de faire réagir le pilote local Charles Leclerc, justement vainqueur du GP de Monaco en 2024. "La stratégie va devenir un peu plus importante, je pense que c'est une bonne chose", a souligné le pilote Ferrari en marge des essais de pré-saison au Bahreïn. "Monaco est super excitant le samedi, pour nous les pilotes, c'est incroyable, c'est la meilleure qualification de l'année. Ensuite, le dimanche, cela peut devenir un peu… (il coupe). il ne se passe pas grand-chose. Donc je pense que c'est une façon d'ajouter un peu de piquant." Le Monégasque demande toutefois à la FIA de rester à l'écoute des retours du paddock et de faire preuve de souplesse si ce changement ne s'avère pas concluant en 2025.

L'Automobile Club de Monaco (ACM) a également salué l'initiative, décrivant cette "mesure expérimentale" comme une opportunité de rendre la course "plus compétitive et attractive." Bingo ? Réponse le 25 mai prochain à l'occasion du 82e Grand Prix de Monaco.