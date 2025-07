Plusieurs agences de location très connues dans le viseur – méfiez-vous de cette arnaque si vous louez une voiture cet été

Une association de consommateurs a lancé une procédure à l'encontre de plusieurs agences de location de voitures très connues.

Pour beaucoup de Français, vacances riment souvent avec location de voiture, surtout lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Après avoir rejoint une destination un peu lointaine, le plus souvent en avion, pouvoir récupérer un véhicule pour quelques jours est très pratique, notamment pour découvrir les environs sans avoir à dépendre des transports en commun. Trouver une agence de location de voitures est assez facile, surtout dans les zones touristiques. Vous pouvez louer un véhicule sur place ou alors en réserver un sur internet un peu avant votre départ, ce qui évite les mauvaises surprises en terme de disponibilités.

Malheureusement, des mauvaises surprises, de nombreux vacanciers en ont lorsqu'ils louent un véhicule, que ce soit pour une journée, une semaine ou plus. Une association de consommateurs vient de tirer la sonnette d'alarme en lançant une procédure contre cinq grandes compagnies de location dont les noms sont bien connus des touristes : Europcar, Hertz, Sixt, Goldcar et Centauro Ce n'est pas en France, mais pas bien loin, en Espagne, un pays beaucoup visité par les Français tout au long de l'année et particulièrement en été. Il faut dire qu'avec son soleil et ses belles plages l'Espagne a de solides atouts, sans compter ses villes historiques à visiter comme Barcelone, Madrid, Séville, Grenade…

L'Organisation des Consommateurs et Usagers (OCU) reproche à ces grandes entreprises de locations de véhicules "des clauses abusives et un manque de transparence dans certaines de leurs pratiques commerciales." Parmi les griefs, des montants de caution excessifs, des conditions d'assurance assez floues et des politiques de carburant désavantageuses lorsqu'il n'a pas été possible de faire le plein avant de rendre la voiture.

De nombreux clients se plaignent également de pratiques pour le moins douteuses lors de la restitution des véhicules. Certains se voient parfois facturer des dommages inexistants sur leur voiture sans preuve concrète. D'autres ne comprennent pas qu'ils doivent payer des frais supplémentaires pour des équipements de sécurité pourtant obligatoires, comme les sièges enfants ou les chaînes en hiver. Une pratique que l'on retrouve pas seulement en Espagne...

En attendant de savoir si cette procédure lancée par l'OCU aboutira à d'éventuelles sanctions à l'encontre des agences de locations visées, il est important de rappeler qu'il faut toujours être vigilant quand on loue un véhicule. Pour éviter cela, gardez à l'esprit qu'il est essentiel de lire attentivement le contrat même si cela prend un peu de temps et que vous êtes pressés de partir en vadrouille.

N'hésitez pas à prendre des photos du véhicule lorsque vous le récupérez mais également lors de la restitution. Cela peut vous sauver la mise en cas de litige avec l'agence de location. Histoire de ne pas avoir à payer un surplus qui pourrait gâcher vos vacances.