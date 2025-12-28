Lamine et Sékou Mara : les fils d'Audrey Crespo-Mara, membres à part entière du clan Ardisson

Les deux enfants d'Audrey Crespo-Mara, Sékou et Lamine Mara, font partie intégrante de la famille recomposée de Thierry Ardisson.

Vous avez aimé cet article publié le 17 juillet 2025. Nous le republions à l'occasion de notre Best-of de l'année 2025.

La mort de Thierry Ardisson, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans le 14 juillet, des suites d'un cancer du foie, laisse derrière lui un clan uni dans la peine. Tous se sont réunis pour rendre un dernier hommage à cet homme emblématique du paysage audiovisuel français, lors de ses obsèques le 17 juillet dernier. Son épouse Audrey Crespo-Mara sera évidemment présente, tout comme les trois enfants de l'animateur issus de son deuxième mariage avec Béatrice Ardisson : Manon, Ninon et Gaston.

Mais le clan Ardisson ne s'arrête pas là. Il compte également deux autres membres importants bien que plus en retrait : Sékou et Lamine Mara. Âgés respectivement de 23 et 20 ans, ils sont les fils d'Audrey Crespo-Mara, nés de son premier mariage avec Aliou Mara, un entrepreneur d'origine sénégalaise dont elle a divorcé en 2009 après son coup de foudre pour Thierry Ardisson.

Si leur mère a ensuite refait sa vie avec l'animateur qu'elle a épousé en 2014, Sékou et Lamine Mara ont toujours été considérés comme faisant partie intégrante de cette famille recomposée, au point, pour Sékou, d'être présent dans les derniers moments de Thierry Ardisson indique la presse people.

Sékou Mara, fils d'Audrey Crespo-Mara et footballeur pro

Sékou Mara, l'aîné de la fratrie, n'est d'ailleurs pas lui non plus un inconnu. Loin du monde de la télévision où sa mère et son beau père se sont illustrés, il s'est fait un nom dans un autre univers tout aussi médiatique : le milieu du football professionnel. Formé aux Girondins de Bordeaux, Sékou Mara a ensuite rejoint le club anglais de Southampton avant de signer au RC Strasbourg en 2024 pour 12 millions d'euros. A l'issue d'une saison où il a joué 27 matches et inscrit trois buts, il compte parmi les espoirs du club et de la Ligue 1. Il est depuis le début de saison prêté à l'AJ Auxerre en tant que joker.

Cette carrière était suivie avec fierté et émotion par son beau-père, Thierry Ardisson. En octobre dernier, Ardisson, qu'on a pu apercevoir de temps en temps en tribunes, avait confié avoir eu "les larmes aux yeux" en voyant Sékou marquer son premier but en Ligue 1. "Ce gosse, je l'ai vu tout petit comme ça et il y a toujours cru enfin c'était voilà…", avait lâché un Thierry Ardisson très ému sur France 5, comme on a pu le voir souvent à la fin de sa vie.

Une fratrie soudée dans le clan Ardisson

Le cadet Lamine, plus discret, s'est quant à lui orienté vers des études dans l'hôtellerie de luxe à l'École hôtelière de Lausanne en Suisse. "Je suis très fière de mes deux enfants. Le plus petit est au lycée et le plus grand vient de signer son premier contrat pro (...). Je vois mes deux enfants devenir grands. Ils sont vifs, intelligents, et plein d'amour", s'était réjouie Audrey Crespo-Mara dans Télé Star il y a quelques années, admettant avoir eu du mal à les laisser quitter le nid, notamment Sékou, parti à Clairefontaine à l'âge de 13 ans.

Malgré la séparation de leurs parents, les deux frères sont toujours restés très proches de leur mère et de son nouveau compagnon, comme en témoignent plusieurs déclarations d'Audrey Crespo-Mara. "Thierry ne remplace pas leur père, mais quand ils ont eu besoin de lui, il a toujours été là", confiait-elle à TV Magazine.