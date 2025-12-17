Le Code de la route est très clair : peut-on faire descendre un passager pour qu'il réserve une place de parking ?

Face à la pénurie des places de stationnement, certains automobilistes usent de stratagèmes pour pouvoir se garer. Mais ces pratiques sont-elles légales ?

Personne n'aime chercher une place pour garer sa voiture. Les espaces de stationnement manquent pourtant cruellement dans nos villes et il est assez fréquent de passer plusieurs minutes avant de trouver le précieux sésame. Ce problème se pose aussi dans les grands centres commerciaux, notamment les week-ends quand les parkings sont pris d'assaut. Alors, quand un emplacement libre apparaît comme par magie, il arrive que certains usent d'une stratégie pour ne pas qu'on le leur pique.

La plus fréquente est de faire descendre un passager du véhicule pour qu'il réserve l'emplacement en se mettant dessus. Cela laisse le temps au conducteur d'atteindre le lieu sereinement en sachant que sa place est gardée par un proche. Il arrive aussi de trouver des objets sur certaines places de stationnement, par exemple un plot ou une poubelle, le plus souvent devant des maisons ou dans des résidences. Là-aussi, le message est clair pour les autres usagers de la route : la place est réservée !

© 123RF

Même si cette pratique est assez courante, elle est strictement encadrée par la loi. Pour réserver une place, il est obligatoire de se rapprocher de la mairie, la seule à pouvoir délivrer une autorisation d'occupation temporaire (AOT). Cela peut être le cas pour un déménagement par exemple, ou pour des travaux, afin d'avoir un emplacement de stationnement au plus près de chez soi. Sans ce document, s'approprier un espace du domaine public routier est parfaitement illégal, comme le rappelle l'article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Bloquer une place sans autorisation préalable est donc formellement interdit et peut coûter cher. En s'appuyant sur l'article R*116-2 du Code de la voirie routière, la police a le pouvoir de sanctionner les fautifs. Et le montant de l'amende peut être particulièrement salé puisque cette infraction est punie d'une contravention de 5ème classe, soit 1 500 euros ! Il est toutefois difficile pour les forces de l'ordre de prendre en flagrant délit une personne qui viendrait réserver une place de stationnement en déposant un ou plusieurs objets dessus.

Quant au passager qui descendrait pour bloquer la place quelques instants, il risque davantage un petit rappel à l'ordre qu'une sanction, laquelle pouvant tout de même paraître un peu disproportionnée.