Des experts tirent la sonnette d'alarme : les batteries chinoises utilisées par Tesla sont catastrophiques

Un rapport d'experts tire à boulets rouges sur les batteries chinoises utilisées par Tesla, notamment pour les emblématiques Model 3 et Model Y.

Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux détracteurs de la marque Tesla, propriété du très controversé Elon Musk. Une équipe d'experts croates a récemment révélé dans une publication que des batteries utilisées dans les véhicules électriques de la marque américaine étaient mauvaises. Pour l'EV Clinic, un atelier de réparation de véhicules zéro émission basé à Zagreb, certaines batteries chinoises se dégraderaient très vite , usées notamment par les recharges rapides sur les bornes Superchargeurs .

Tesla, malgré des chiffres en forte baisse cette année, demeure un leader du marché des véhicules électriques. Mais de nombreux utilisateurs, notamment des emblématiques Model 3 et Model Y, dans leurs versions Long Range et Performance, celles qui offrent le plus d'autonomie - jusqu'à 750km pour le Model 3 et 630km pour le Model Y -, rencontrent des problèmes. L e constructeur possède des fournisseurs de batteries différents selon les marchés. Ce sont celles conçues en Chine, à Nanjing, qui sont dans le viseur de l'atelier de réparation croate .

© 123RF

Dans un rapport très détaillé, EV Clinic affirme que les packs LG Energy Solution affichent des taux de panne "extrêmement élevés". Les cellules des batteries chinoises présentent une résistance électrique trop élevée, ce qui rend la batterie instable et moins performante. Et dans 90 % des cas, la réparation cellule par cellule est jugée impossible par les experts car leur remplacement risque de provoquer d'autres défaillances. " À ce stade, nous pouvons dire sans détour que ces cellules sont catastrophiques ", estime EV Clinic.