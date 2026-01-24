Les propriétaires de ce SUV peuvent recevoir un mail étonnant – une consigne à prendre très au sérieux

Lancé en 2024, ce véhicule de la marque Volvo rencontre de gros problèmes de batteries qui pénalisent grandement certains de ses clients.

Ce n'est pas parce que l'on en voit assez peu en France que le Volvo EX30 a fait un flop. Le plus petit des SUV électrique de la marque sino-suédoise, lancé en 2024, rencontre beaucoup plus de succès chez certains de nos voisins européens. Il faut dire qu'il ne manque pas d'atouts, à commencer par son design, sublimé par des lignes élégantes. Le confort à bord de l'EX30 répond aux attentes d'un véhicule premium, vendu en France à partir de 36 950 euros avant la déduction du bonus écologique (d'un montant maximum de 5 700 euros depuis le 1er janvier 2026).

L'EX30 a néanmoins connu quelques couacs, le plus souvent en raison de bugs électroniques qui ont fin par fâcher quelques clients. Si la plupart d'entre eux ont été corrigés depuis, un autre problème, bien différent, touche aussi le SUV compact. Certaines batteries, fournies par le sous-traitant Sunwoda, présentent un risque de surchauffe et d'incendie. Selon le site CarNewsChina, le propriétaire de Volvo, le groupe Geely, aurait même intenté un procès à l'entreprise chinoise en affirmant que leurs batteries présentaient des défauts graves. Un problème majeur pour Volvo qui doit procéder à un rappel de véhicules.

© @Thomas Antoine

Selon le site britannique Hypermiler, 10 440 propriétaires du SUV seraient concernés au Royaume-Uni. Ces clients reçoivent des mails de Volvo les incitant à ne pas recharger la batterie de leur voiture au-delà de 70 %. De quoi sérieusement raboter l'autonomie de l'EX30 qui oscille entre 344 et 480 kilomètres en cycle WLTP selon la taille de la batterie (51 ou 69 kWh). Mais il vaut mieux suivre cette consigne à la lettre pour ne pas prendre le risque de voir son auto partir en fumée…