Le piège de la bouteille en plastique – méfiez-vous de cette arnaque, la méthode des voleurs de voiture est redoutable

Si vous voyez une bouteille en plastique posée sur votre véhicule, c'est que les voleurs sont sans doute déjà prêts à passer à l'action.

En France, une voiture est volée toutes les 4 minutes. Certaines régions sont plus ciblées que d'autres, notamment l'Île-de-France, les Hauts de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, lesquelles paient un plus lourd tribut aux 140 000 vols de véhicules recensés sur le territoire chaque année. Les victimes n'ont la plupart du temps aucune chance de stopper les délinquants qui opèrent généralement aujourd'hui sans commettre d'effraction physique, souvent grâce à des techniques électroniques (relay attack, hacking de système clé…).

Il n'en reste pas moins que certains malfaiteurs utilisent encore des méthodes à l'ancienne. Pour eux, pas besoin de matériel sophistiqué pour capter le signal de la clé électronique de votre voiture moderne, une simple ruse suffit pour parvenir à leurs fins. Leur mode opératoire est limpide : tromper la vigilance des automobilistes avant de passer à l'action. Une technique bien rodée a pris de l'ampleur dans certains pays d'Europe et a déjà franchi nos frontières. Celle de la bouteille en plastique…

© 123RF

De quoi s'agit-il ? Les escrocs commencent par choisir la voiture qu'ils souhaitent subtiliser. Ils coincent ensuite une bouteille en plastique vide contre un pneu, dans la plupart des cas à l'avant côté passager pour ne pas que le conducteur ne la remarque. Lorsque ce dernier s'assoit sur son siège et démarre, il entend immédiatement un bruit inhabituel, celui du plastique qui se fait broyer par la roue. La réaction la plus fréquente est de sortir pour voir ce qui se passe. Dans la précipitation, le conducteur laisse souvent tourner le moteur. C'est là que l'escroc passe à l'acte. Il s'introduit en quelques secondes dans le véhicule et prend la fuite.

Sans traceurs, la plupart des voitures volées ne sont jamais retrouvées. Elles ont vite fait de quitter la France pour être revendues à l'étranger, soient telles quelles soient en pièces détachées. La technique de la bouteille en plastique fait partie des nombreuses ruses utilisées par les délinquants pour mettre la main sur de belles voitures. Voilà pourquoi il faut toujours se montrer prudent, surtout lorsque vous récupérez votre véhicule dans un grand parking, comme dans les aéroports ou les supermarchés.

N'hésitez pas à jeter un coup d'œil avant de monter dans votre véhicule pour voir si un ou plusieurs guetteurs ne tournent pas autour. Et si vous devez descendre de votre voiture, peu importe la raison, pensez à toujours couper le moteur et à garder la clé électronique sur vous. Sans elle dans l'habitacle, le voleur ne pourra pas redémarrer le véhicule et sa tentative de vol sera mise en échec.