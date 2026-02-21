L'autonomie des voitures électriques diminue bien moins que vous ne le pensez

L'usure des (très coûteuses) batteries est souvent pour les automobilistes un frein à l'achat d'une voiture électrique. Une étude montre pourtant que l'autonomie se maintient très bien dans le temps.

Si vous avez un Smartphone – qui n'en a pas un en 2026 ? -, vous avez sans doute constaté que la batterie de votre téléphone est de moins performante que lorsqu'il était tout neuf. Elle se décharge plus vite et met plus de temps pour se remplir quand vous branchez votre portable sur une prise de courant. Pour un téléphone c'est un petit peu embêtant, mais imaginez pour une voiture électrique. Cette dégradation des performances de la batterie peut avoir deux conséquences majeures : une baisse d'autonomie sur la route car elle se décharge plus rapidement et une hausse des dépenses en électricité car elle demande davantage de temps pour la recharger.

Une étude, publiée l'année dernière par une entreprise américaine spécialisée dans le suivi de milliers de véhicules électriques, balaie toutefois bien des préjugés sur l'usure prématurée des batteries de voitures. Recurrent Auto a récolté des données après avoir analysé un millier de véhicules zéro émission ayant parcouru au moins 240 000 kilomètres. Les résultats obtenus révèlent que les batteries modernes sont très résilientes.

Les véhicules de 2023 ayant franchi la barre des 240 000 kilomètres n'ont perdu en moyenne que 9 % de leur autonomie d'origine. Prenons une berline neuve achetée en 2023 dont l'autonomie était de 400 kilomètres. Une fois qu'elle a atteint 240 000 kilomètres au compteur - soit la durée de vie de nombreux véhicules -, l'auto peut encore boucler 365 kilomètres avec une seule charge. Soit une perte de 35 kilomètres seulement.

© 123RF

Même les modèles de 2012 étudiés par Recurrent Auto, pourtant issus d'une époque où la technologie était nettement moins avancée, conservent 81 % de leur capacité initiale après un tel kilométrage. Cette amélioration constante des performances des batteries témoigne des progrès considérables réalisés en matière de chimie des cellules et de systèmes de refroidissement, deux facteurs clés pour limiter leur dégradation au fil du temps. Des données fournies par le célèbre constructeur américain Tesla, calculées à partir de sa propre flotte, confirment cette tendance. Les voitures de la marque d'Elon Musk n'ont perdu que 20 % de leur capacité après avoir roulé 320 000 kilomètres.

Voilà qui devrait rassurer les propriétaires de voitures électriques mais aussi ceux qui hésitent encore à franchir le pas. La crainte de devoir remplacer la batterie d'une voiture électrique après quelques années d'utilisation reste aujourd'hui l'un des principaux freins à l'achat pour de nombreux automobilistes. Il faut dire que la batterie peut représenter jusqu'à 40 % du prix total d'un véhicule électrique, ce qui constitue une dépense considérable en cas de remplacement.