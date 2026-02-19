Il roule dans une flaque et éclabousse des passants : la police lance un avis de recherche

Peu de gens le savent : pourtant éclabousser un passant par temps de pluie peut valoir une amende.

Peu de gens aiment la pluie et surtout pas les automobilistes. Routes mouillées riment souvent avec embouteillages, usure des essuie-glaces, distances de freinage en hausse ou encore augmentation des accrochages. Mais ce que la plupart des automobilistes ne savent pas, c'est qu'ils peuvent aussi se faire verbaliser pour avoir roulé dans… une flaque d'eau !

Le fait d'éclabousser un passant qui marche sur le trottoir est en effet punissable par la loi. Surprenant, non ? Les cas sont certes rarissimes mais peuvent bel et aboutir à une amende. Elle est fixée et le montant est immuable : 35 euros selon l'article R413-17 du Code de la route français qui stipule que le conducteur doit, en toutes circonstances, rester maître de sa vitesse.

Certains pays sont encore plus stricts en la matière. Au Royaume-Uni par exemple, on peut lire dans la section 3 du Road Traffic Act 1988 - la loi britannique qui régit la circulation routière -, qu'éclabousser un passant est illégal car cela équivaut à conduire sans considération pour autrui. Un conducteur en a d'ailleurs fait l'amère expérience.

© 123RF

Notre histoire a commencé au coeur de l'Angleterre dans la petite ville de St Ives, à une vingtaine de kilomètres de Cambridge bien connue pour son université. L'automobiliste a alors roulé dans une grosse flaque d'eau et éclaboussé complètement une mère et ses deux enfants. L'un des enfants était dans la poussette et les trois personnes ont été complètement trempées.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'incident, qui s'est produit au mois de janvier 2018, avait été repéré par un officier de police en patrouille dans le secteur. Il ne pleuvait plus au moment des faits et la flaque, longue d'environ six mètres, était facilement visible pour les automobilistes selon la police du Cambridgeshire.

Un appel à témoins a ensuite été lancé pour retrouver le conducteur jugé responsable car il aurait pu attendre pour contourner la flaque d'eau ou la traverser très lentement afin de ne pas éclabousser la mère et ses enfants sur le trottoir.