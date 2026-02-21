Le système Stop&Start ne plaît pas aux conducteurs - ce grand pays va l'abandonner

Déployée sur les véhicules depuis une dizaine d'années, la technologie d'arrêt et de démarrage automatique du moteur n'est pas appréciée de tous les automobilistes.

Un moteur qui se coupe dès que la voiture s'immobilise et qui redémarre tout seul dès que l'on re lâche la pédale de frein ou que l'on appuie sur celle de l'embrayage. C'est le principe de la fonction Stop&Start que l'on retrouve sur une grande majorité des véhicules modernes. Les automobilistes ont dû s'habituer à cette sensation étrange de moteur à l'arrêt à chaque feu rouge, chaque Stop et même parfois dans les embouteillages. Les plus réfractaires ont quand même la possibilité de désactiver la fonction avec un petit bouton le plus souvent situé à côté du sélecteur de vitesses.

Mais il se pourrait bien que cela ne soit même plus nécessaire dans un futur proche. Du moins dans l'un des plus grands pays du monde. Une réglementation aux États-Unis annule toute une série de normes anti-pollution introduites par les gouvernements précédents. Le Stop &Start permettait jusque-là aux constructeurs automobiles d'obtenir des points de conformité pour l'installation de technologies à portée écologiques (diminution des émissions de CO₂, économie de carburants...). Ce n'est désormais plus le cas, ce qui va enlever une contrainte aux différentes marques américaines.

© 123RF

Bien que le système Stop&Start ne soit pas totalement interdit dans les véhicules neufs, la suppression des incitations réglementaires signifie que les constructeurs automobiles ne sont plus encouragés à les équiper sur l'ensemble de leurs gammes. Cette fonctionnalité pourrait devenir de plus en plus optionnelle sur le marché américain, voire disparaître complètement de certains modèles.

La fonction Stop&Start permet pourtant de réduire les les émissions polluantes d'environ 2 % tout en d iminuant la consommation de carburant de près de 5 % selon les études . Malgré ces chiffres, l'administration américaine justifie sa décision par l'impopularité du système auprès des conducteurs qui se plaignent notamment de l'impossibilité de le désactiver durablement. Un défaut qui n'irrite pas que les automobilistes outre-Atlantique.