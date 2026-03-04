Classée noire sur l'ensemble du territoire, cette journée sera vraisemblablement un calvaire pour tous les automobilistes qui prendront la route.

Les "grandes" vacances vous semblent encore loin ? Il n'est pourtant jamais trop tôt pour les planifier. Sachez que si vous voulez savoir ce qui vous attend sur les routes, Bison Futé a déjà publié son calendrier des prévisions de trafic pour l'ensemble de l'année 2026. Le service d'information routière prévoit une première journée très compliquée le mercredi 13 mai, veille du Pont de l'Ascension. Mais c'est bien au cœur de l'été qu'il a coché la pire date de l'année pour prendre la route, une journée classée noire sur l'ensemble du territoire national dans le sens des départs. Une telle configuration reste assez exceptionnelle et doit alerter tous les automobilistes qui envisagent de prendre leur voiture.

Quelle est cette journée qui cumulera le niveau le plus élevé d'alertes en 2026 ? Pour Bison Futé il s'agit du samedi 1er août. Ce jour-là coïncide avec les grands chassés-croisés entre juilletistes et aoûtiens qui, comme chaque année, débouchent sur d'interminables embouteillages qui mettent les nerfs des automobilistes à rude épreuve. Aucune région de l'Hexagone ne sera épargnée selon les experts de Bison Futé. Les très nombreux vacanciers au départ de l'Île-de-France s'ajouteront à ceux déjà en route depuis les grandes métropoles régionales, créant des pics de circulation dès les premières heures de la matinée.

© 123RF

Les axes traditionnellement sous pression seront particulièrement saturés ce jour-là : ceux de la Vallée du Rhône notamment, l'autoroute A10 vers le sud-ouest, les routes menant à la Bretagne depuis Paris et les grandes villes de l'ouest, sans oublier les autoroutes de l'arc méditerranéen - l'A9 notamment -, toutes classées en noir dans le sens des départs. Au-delà des millions de voyageurs attendus sur les routes le 1er août 2026, un autre facteur pourrait rendre cette journée encore plus pénible : la météo.

En cas de fortes chaleurs, les organismes – comme les voitures d'ailleurs - souffrent davantage des conditions de circulation difficiles. Les familles avec enfants en bas âge, les personnes âgées ou fragiles seront particulièrement exposées. Multiplier les pauses et penser à bien s'hydrater sont des précautions indispensables pour traverser cette journée sans incident.

S'il est encore temps, la meilleure chose à faire reste tout de même de décaler son voyage d'une journée ou deux pour gagner plusieurs heures sur la route et profiter d'un trajet moins éprouvant. Mais si vous n'avez pas d'autres choix que de partir le 1er août, Bison Futé recommande en règle générale de partir très tôt le matin, voire même en pleine nuit lors des journées classées noires.