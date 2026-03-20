Prix du carburant : quels prix de l'essence ce vendredi ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous

Les prix du carburant ont fortement augmenté depuis le début de la guerre en Iran. Comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.

Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.

Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.

La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.

Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine, et jusqu'ou ? Deux semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant.

Dernières mises à jour

10:59 - Quelles stations-services pratiquent les meilleurs tarifs sur le gasoil à Lyon et dans le Rhône ? Les automobilistes circulant dans le département du Rhône peuvent trouver le litre de gasoil légèrement sous les 2 euros ce vendredi 20 mars. Voici le Top 5 des stations-services les moins chères sur ce carburant dans la région lyonnaise grâce aux données fournies par le site prix-carburants.gouv.fr. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 ma.rs 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Intermarché Sainte-Foy-lès-Lyon, 28 avenue Maurice Jarrosson, Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 08h19)

2. Intermarché Grigny, centre commercial du Jayon, Grigny (69520) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 09h19)

3. Netto Saint-Jean-d'Ardières, 260 rue du Parc Saint-Jean, Saint-Jean-d'Ardières (69220) : 2,001 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 09h46)

4. Intermarché Meyzieu, 80 rue Joseph Desbois, Meyzieu (69330) : 2,019 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h28)

5. Intermarché Chassieu, 28 route de Lyon, Chassieu (69680) : 2,025 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 16h27) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

10:29 - Prix du Sans-Plomb 95-E10 à Paris le 20 mars : où trouver les tarifs les plus intéressants ? Les prix du Sans-Plomb 95-E10 à Paris ce vendredi 20 mars sont souvent les mêmes du fait du plafonnement du tarif du litre à 1.99 euro par le groupe TotalEnergies. Voici notre relevé réalisé à l'aide du site prix-carburants.gouv.fr. Les stations-services n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. TotalEnergies Relais des Invalides, 37 rue Fabert, Paris (75007) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 06h00)

2. TotalEnergies Relais Champs-Élysées, face 55 avenue Georges V, Paris (75008) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 21h00)

3. TotalEnergies Relais de Malesherbes, face 35 boulevard Malesherbes, Paris (75008) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 06h00)

4. TotalEnergies Paris 12e, 173 avenue Daumesnil, Paris (75012) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 14h45)

5. TotalEnergies Relais de Bercy, 238 rue de Charenton, Paris (75012) : 1,990 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 06h00) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

10:02 - Quels sont les meilleurs tarifs du gasoil ce vendredi 20 mars à Paris ? Les prix du litre de gasoil restent haut ce vendredi 20 mars à Paris (75). On constate, via notre relevé effectué avec les données du site prix-carburants.gouv.fr, que les tarifs à la pompe sont très proches dans les stations-services. Voici notre relevé qui recense les prix les plus bas de la capitale sur ce carburant. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Esso Services Tolbiac, 231 rue de Tolbiac, Paris (75013) : 2,080 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 10h41)

2. TotalEnergies Relais des Invalides, 37 rue Fabert, Paris (75007) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 06h00)

3. TotalEnergies Relais Champs-Élysées, face 55 avenue Georges V, Paris (75008) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 21h00)

4. TotalEnergies Relais de Malesherbes, face 35 boulevard Malesherbes, Paris (75008) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 06h00)

5. TotalEnergies Paris 12e, 173 avenue Daumesnil, Paris (75012) : 2,090 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 14h45)



Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

09:31 - Prix du Sans-Plomb 95-E10 à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône : les meilleurs tarifs Où trouver le litre de Sans-Plomb 95-E10 au tarif le plus compétitif dans les Bouches-du-Rhône (13) ce vendredi ? Voici notre relevé, réalisé avec le site prix-carburants.gouv.fr, pour trouver les stations-services les plus intéressantes du département sur ce carburant. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Carburant Loti Venelles, 2 avenue Maurice Plantier, Venelles (13770) : 1,849 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h47)

2. Intermarché Venelles, 32 avenue des Logissons, Venelles (13770) : 1,855 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h38)

3. Intermarché Les Pennes-Mirabeau, Plan de Campagne, Les Pennes-Mirabeau (13751) : 1,859 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 08h01)

4. Carburant Loti Le Puy, Les Goirands, Le Puy-Sainte-Réparade (13610) : 1,869 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 15h14)

5. Carburant Loti Aix, 1 boulevard Maréchal Juin, Aix-en-Provence (13100) : 1,879 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 11h54) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

09:06 - Quels sont les meilleurs tarifs du diesel à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône ce vendredi ? Si vous habitez les Bouches-du-Rhône (13), à Marseille ou dans les environs, nous avons cherché pour vous les prix les plus compétitifs du département ce vendredi 20 mars grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 17 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Carburant Loti Venelles, 2 avenue Maurice Plantier, Venelles (13770) : 1,959 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h47)

2. Intermarché Venelles, 32 avenue des Logissons, Venelles (13770) : 1,966 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h38)

3. Intermarché Les Pennes-Mirabeau, Plan de Campagne, Les Pennes-Mirabeau (13751) : 1,978 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 08h01)

4. Intermarché Ventabren, avenue Charles de Gaulle, Ventabren (13122) : 1,989 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 12h37)

5. Leclerc Salon-de-Provence, vieille route Pélissanne, Salon-de-Provence (13300) : 1,991 €/L (Dernière mise à jour des prix le 20/03 à 08h19) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.

19/03/26 - 17:50 - Ne faites pas cette erreur à la station-service ! Certains automobilistes se laissent tenter par un prix alléchant à la pompe, une erreur qui peut se révéler catastrophique pour la mécanique des voitures.

Lire l'article Il y a une erreur à éviter à tout prix en ce moment à la station-essence, elle peut coûter très cher

19/03/26 - 14:45 - Où trouver le Sans-Plomb 95-E10 le moins cher à Rennes et en Ille-et-Vilaine le 19 mars ? Si vous voulez faire le plein de Sans-Plomb 95-E10 dans le département de l'Ille-et-Vilaine ce jeudi 19 mars, nous avons trouvé les stations-services les plus compétitives grâce aux données du site prix-carburants.gouv.fr. Les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 16 mars 2026 ont été écartées de ce classement. 1. Leclerc Noyal-sur-Vilaine, ZA le Chêne Joli CD92, Noyal-sur-Vilaine (35530) : 1,809 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 08h42)

2. Super U Le Rheu, avenue des Acquêts, Le Rheu (35650) : 1,809 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 10h54)

3. Super U La Guerche-de-Bretagne, 30 route de Nantes, La Guerche-de-Bretagne (35130) : 1,810 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 09h10)

4. Leclerc Vitré, rue du Mée, Vitré (35500) : 1,814 €/L (Dernière mise à jour des prix le 19/03 à 09h07)

5. Intermarché Liffré, centre commercial Beauge, Liffré (35340) : 1,815 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 23h30) Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier en temps réel via notre carte ci-dessus.