Fini le permis de conduire à vie : voici ce qui attend tous les automobilistes

Une nouvelle loi européenne pourrait modifier la durée de validité du permis de conduire des conducteurs français.

Et si demain, votre permis de conduire ne vous donnait plus le droit de conduire pour toujours ? Le Parlement et le Conseil européen ont trouvé cette semaine un accord préliminaire visant à introduire de nouvelles mesures concernant le permis de conduire. Motivés par l'objectif commun de réduire la mortalité sur les routes, les états membres de l'UE veulent passer la seconde avec des règles plus strictes.

Parmi celles-ci, une tolérance zéro sur la consommation de drogues et d'alcool pour les jeunes conducteurs, une formation renforcée sur certains risques (téléphone au volant, conduite dans des conditions climatiques difficiles, détection des angles morts...) ou encore la création d'un permis dématérialisé directement consultable sur les Smartphones.

Un autre mesure laisse planer un doute sur un acquis jusque-là intouchable pour tous les automobilistes : l'obtention à vie du permis de conduire. Un premier basculement avait eu lieu en 2013 lors de l'introduction en France du permis au format carte d'identité. Alors que les conducteurs plus anciens gardaient ad vitam aeternam leur bout de papier rose, parfois même dans un sale état, les titulaires de la carte plastifiée doivent faire une demande de renouvellement tous les 15 ans. L'accord européen indique que cette durée de validité sera harmonisée à l'ensemble des états membres : 15 ans pour les voitures et motos, 5 ans pour les camions et autobus.

Mais une nouveauté pourrait bien changer la donne : chaque pays va avoir la possibilité d'imposer une visite médicale aux détenteurs du permis de conduire. Déjà pour les plus jeunes puisque tous les conducteurs devront obligatoirement passer des examens, de la vue et cardiovasculaire, avant la délivrance initiale du permis de conduire. Ensuite pour les plus anciens qui pourraient, à partir de 65 ans, se voir interdire la conduite d'un véhicule pour raisons de santé.

Et ce n'est pas tout ! Les états membres vont se laisser la possibilité de soumettre le renouvellement du permis de conduire tous les 15 ans à une évaluation du conducteur. Pas forcément sous la forme d'une visite chez un médecin généraliste, mais par d'autres mesures alternatives pas encore définies. La porte reste en tout cas ouverte et plus que jamais le permis de conduire pourrait prochainement être retiré, au moins pour certains automobilistes, sans même avoir commis des infractions au Code de la route.

Si cet accord européen est voté, ce qui ne fait peu de doutes, la France, comme les autres états membres, auront alors quatre ans pour faire appliquer les nouvelles mesures.