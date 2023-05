Comment se débarrasser des fourmis chez vous (et les empêcher d'entrer en premier lieu)

Avec les bonnes astuces en poche, vous pouvez chasser les fourmis de chez vous — et les faire rester dehors — ce printemps et cet été.

Les fourmis pénètrent dans les maisons à la recherche de trois choses fondamentales : de la nourriture, de l'eau et un habitat pour nidifier. La nourriture est la raison numéro un, et de nombreuses espèces de fourmis raffolent des protéines, des sucreries et des graisses. "Une fois qu'une fourmi en quête de nourriture a trouvé de la nourriture adaptée, elle le communiquera aux autres fourmis, généralement à travers une phéromone de piste, indique Sydney Crawley, experte en insectes et nuisibles vertébrés. Cela amène de plus en plus de travailleuses vers la source de nourriture, expliquant pourquoi vous pouvez voir plus de fourmis avec le temps."

Comment se débarrasser des fourmis

Les clés pour se débarrasser des fourmis sont : exclure, assainir et appliquer des pesticides.

Exclure : Le calfeutrage ou le scellement des ouvertures qui peuvent permettre aux fourmis d'entrer peut prévenir l'invasion. Il est également utile de tailler les plantes et les arbres ornementaux qui touchent la maison. "Il existe de nombreuses espèces de fourmis qui protègent les pucerons qui vivent dans les plantes en échange de miellat. Les branches servent de ponts qui offrent aux fourmis un moyen pratique d'entrer directement dans votre maison", indique Crawley. Vous devriez également réparer les déchirures dans vos moustiquaires, remplacer les bandes d'étanchéité et vérifier autour des conduits électriques pour vous assurer que votre maison est aussi hermétiquement fermée que possible.

Assainir : Gardez votre nourriture enfermée. Les fourmis dans une maison se nourrissent couramment de miettes de nourriture, de gouttes de liquide ou de débris sur la vaisselle sale. "Je vois beaucoup de fourmis dans les gamelles d'animaux, par exemple", dit l'experte. Les robinets qui fuient et l'eau stagnante peuvent également attirer les fourmis. Réparez les robinets qui fuient et les drains stagnants pour éloigner les fourmis.

Appliquer des pesticides : Les appâts pour fourmis peuvent aider à résoudre la plupart des problèmes de fourmis. Un appât à base de sucre avec un toxique, comme l'acide borique, fonctionne généralement bien, car bon nombre des espèces de fourmis qui pénètrent dans les maisons sont friandes de sucre. Cela fonctionnera lentement, car les fourmis en quête de nourriture ramènent la nourriture à la reine, et vous devez tuer la reine pondeuse pour vous débarrasser de la colonie. Si vous ne constatez aucune réduction de l'activité des fourmis après une semaine, c'est peut-être parce que les fourmis ne se nourrissent pas actuellement de sucreries, alors vous devrez peut-être passer à un support à base de protéines ou de graisses. "L'étiquette du produit devrait vous indiquer ce qu'est la matrice de l'appât et s'il est destiné aux fourmis friandes de sucre, ou à d'autres", prévient l'experte. Voici quelques types d'appâts à envisager :

Appâts en gel : Vous pouvez les appliquer dans les zones cachées de votre maison.

Appâts granulaires : Ceux-ci peuvent être déposés dans la cour, aidant à attaquer le problème de l'intérieur et de l'extérieur.

Pesticides liquides généraux : Les sprays prêts à l'emploi peuvent être appliqués sur les fondations de la maison pour décourager les fourmis (et autres insectes) d'entrer en premier lieu.

Une note importante : Si vous utilisez un appât, ne pulvérisez pas de produits chimiques, tels que les aérosols Raid, sur les fourmis ou les pistes de fourmis pour les tuer. "Cela contaminera l'appât, repoussera les fourmis et vous repartirez de zéro", a déclaré l'experte.